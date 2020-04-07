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配合東莞抗疫 台商拚復產復工

聯合報 / 林昉柔／東莞報導
東莞市台商投資企業協會會長吳勝豐說，疫情只是一時的，東莞一定能度過挑戰。 本報資料照片
東莞市台商投資企業協會會長吳勝豐說，疫情只是一時的，東莞一定能度過挑戰。 本報資料照片

東莞是台灣人經商首選之地，但新冠肺炎疫情直搗經濟命脈、打亂產業布局，許多企業在復產、復工上窒礙難行；經過台商協會協助企業配合當地防疫輔導、相關政策出台後，漸漸回歸步調。

東莞台商投資企業協會會長吳勝豐表示，東莞疫情在農曆過年前後，情況開始嚴峻，「每一天我們都會與所有會務幹部進行溝通，以及向會員講述目前的情況，希望他們不需驚慌。」

這段期間，東莞台商面對新型冠狀病毒，每位台商為企業能按時復工、恢復產能與人員準確到崗，付出了許多心血。

「疫情確實影響滿大的，造成勞工無法趕回，貨物無法生產，台企幹部回不來，好在疫情沒有拖延下去。」東莞台協虎門分會會長蕭銘任表示，疫情影響到很多省份人員無法返工，所以公司採取一些措施，像是在當地招工等，應對緊急狀況。

蕭銘任說，疫情爆發之初，公司迅速做了決定，對於無法返廠上班的人員，一線員工仍全額發放東莞市規定的基本工資。

「疫情期間，我們始終配合政府做防疫工作，防疫工作方面也投入了大量資金，購買了大量防疫物資，同時也開設了定點隔離區。」三大塑膠製品廠經理張曉珮表示，復工前，當地政府會與公司法人代表簽訂復工承諾書，確保員工健康後才能召回；在生活方面，員工規定不能集中聚餐，只能用一次性餐具，並分開就餐。

除了配合當地防疫，東莞台商為對抗新型冠狀病毒也有「獨特反擊」，開發能舒緩民眾焦慮的產品。

虎門分會會長蕭銘任，同時也是Serene House品牌創辦人，以香氛產品為主，其品牌的核心理念為純淨天然，「我們做的都是屬於愉悅心情、生活的產品，現在從這個基礎出發，再加上疫情的關係，將『抗菌』這一部分也帶進產品系列之中，約兩、三個月後就會上市。」

自二月底以來為支持復工復產，許多台企通過台協採購口罩，企業口罩短缺情況大大緩解；期間，關於台資企業可以申請的企業扶持政策或津貼，吳勝豐會長表示，在支持東莞企業的相關政策，配套相當多，除了撐企十五條，還有助企復工十條等。

吳勝豐指出，東莞台資企業復工已達90%到95%；產能的恢復，現在只恢復到80%，對世界工廠影響較深；但是，他認為疫情其實像浮雲，會一時蔽日，等疫情一過，一切都會恢復到正常，「疫情雖使東莞元氣大傷，但相信東莞能安然度過現在的挑戰。」

疫情 台商 口罩

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