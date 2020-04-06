專家：人行降準美指續揚 人民幣多頭縮手觀望

交通銀行台北分行資金交易部經理施力瑋間6日指出，美國聯準會再度提出新的美元流動性釋放措施，預計將以回購操作來減輕海外美金需求，各種措施並行下，美元荒情況確實有所改善。

彰顯海外美元價格的美元倫敦同業拆放利率(LIBOR)也在連續兩周上揚後回跌，其幅度雖不大，但也體現出美元需求確實在降溫。

展望後市，美指再度站上100相對高位以及人行定向降準，皆對人民幣後市仍形成壓力，尤其美國確診人數已突破30萬，本周確診人數如未趨緩，恐將持續推升美指，不利人民幣回穩。

上周人民幣呈狹幅區間震盪走勢，周初大陸公布3月製造業PMI數據，意外彈升至52，創近一年高位，激勵人民幣多頭上攻。但無奈歐亞各工業大國陸續公布的製造業數據均不如預期，不僅創下2008年金融危機後新低，更反映出全球經濟成長趨緩的事實。隨後美國公布當周初領失業金人數再度暴增至664萬人，加上新冠肺炎確診人數每日暴增，美國儼然已成為全球確診數最多的國家。

種種不利消息推升避險需求，美元指數跟著自波段低點反彈回到100以上的點位，迫使人民幣漲勢回落。最終離岸人民幣兌美元(USDCNH)周線貶值約228點，收在7.1111元，升值幅度0.32%；在岸人民幣兌美元(USDCNY)，周線微幅升值約45點，收在7.0915元。另外，本周中美雙方將陸續公布消費者及生產者物價指數，預期數據恐同時雙降，後續將觀察數據跌幅是否過激。

境內貨幣市場方面，除季末當日短率稍有拉升外，進入4月利率明顯回落，尤其在周初逆回購利率調降後，市場氣氛寬鬆，同時政策面傳聞將定向降準，使得資金面供給更加充沛，各主要期限回購利率普遍下滑45-60個基點。

公開市場方面，人行暌違近一個半月後重啟逆回購操作，期限一周，規模700億元人民幣，特別是調降利率20個基點，預計4月的中期借貸便利(MLF)亦將隨之調降。

隨後人行果然宣布定向降準100個基點，分兩次實施，每次50個基點，一共釋放資金約人民幣4000億元。這次定向降準為今年第三次，特別的是這次人行還額外宣布調降超額準備金率，激勵銀行對外放貸，顯示先前各項貨幣寬鬆措施效果仍不足，未來監管將從更全面的角度來思考。

境外市場方面，香港人民幣拆放利率( Hibor)同上期相比利率明顯下滑，幅度落在23-30個基點；而人民幣利率不僅因監管寬鬆舉措而走低，美元荒緩解後美元利率的大幅走弱，也有助於人民幣利率回穩，這點從掉期點數急拉便可理解。