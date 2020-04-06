快訊

安倍晉三將宣布東京大阪在內七都府縣緊急狀態 為期一個月

疫情衝擊 全球百大富豪平均每人每天財富減損18億元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

專家：人行降準美指續揚 人民幣多頭縮手觀望

聯合報 / 記者劉秀珍╱即時報導
全球疫情蔓延，避險升溫，市場期望中國人民銀行進一步放寬貨幣政策力道。不過，美指再度站上100相對高位以及人行定向降準，皆對人民幣後市仍形成壓力。本報系資料庫
全球疫情蔓延，避險升溫，市場期望中國人民銀行進一步放寬貨幣政策力道。不過，美指再度站上100相對高位以及人行定向降準，皆對人民幣後市仍形成壓力。本報系資料庫

交通銀行台北分行資金交易部經理施力瑋間6日指出，美國聯準會再度提出新的美元流動性釋放措施，預計將以回購操作來減輕海外美金需求，各種措施並行下，美元荒情況確實有所改善。

彰顯海外美元價格的美元倫敦同業拆放利率(LIBOR)也在連續兩周上揚後回跌，其幅度雖不大，但也體現出美元需求確實在降溫。

展望後市，美指再度站上100相對高位以及人行定向降準，皆對人民幣後市仍形成壓力，尤其美國確診人數已突破30萬，本周確診人數如未趨緩，恐將持續推升美指，不利人民幣回穩。

上周人民幣呈狹幅區間震盪走勢，周初大陸公布3月製造業PMI數據，意外彈升至52，創近一年高位，激勵人民幣多頭上攻。但無奈歐亞各工業大國陸續公布的製造業數據均不如預期，不僅創下2008年金融危機後新低，更反映出全球經濟成長趨緩的事實。隨後美國公布當周初領失業金人數再度暴增至664萬人，加上新冠肺炎確診人數每日暴增，美國儼然已成為全球確診數最多的國家。

種種不利消息推升避險需求，美元指數跟著自波段低點反彈回到100以上的點位，迫使人民幣漲勢回落。最終離岸人民幣兌美元(USDCNH)周線貶值約228點，收在7.1111元，升值幅度0.32%；在岸人民幣兌美元(USDCNY)，周線微幅升值約45點，收在7.0915元。另外，本周中美雙方將陸續公布消費者及生產者物價指數，預期數據恐同時雙降，後續將觀察數據跌幅是否過激。

境內貨幣市場方面，除季末當日短率稍有拉升外，進入4月利率明顯回落，尤其在周初逆回購利率調降後，市場氣氛寬鬆，同時政策面傳聞將定向降準，使得資金面供給更加充沛，各主要期限回購利率普遍下滑45-60個基點。

公開市場方面，人行暌違近一個半月後重啟逆回購操作，期限一周，規模700億元人民幣，特別是調降利率20個基點，預計4月的中期借貸便利(MLF)亦將隨之調降。

隨後人行果然宣布定向降準100個基點，分兩次實施，每次50個基點，一共釋放資金約人民幣4000億元。這次定向降準為今年第三次，特別的是這次人行還額外宣布調降超額準備金率，激勵銀行對外放貸，顯示先前各項貨幣寬鬆措施效果仍不足，未來監管將從更全面的角度來思考。

境外市場方面，香港人民幣拆放利率( Hibor)同上期相比利率明顯下滑，幅度落在23-30個基點；而人民幣利率不僅因監管寬鬆舉措而走低，美元荒緩解後美元利率的大幅走弱，也有助於人民幣利率回穩，這點從掉期點數急拉便可理解。

人民幣 新冠肺炎

延伸閱讀

美指新冠肺炎會空氣傳播 指揮中心：特定條件才可能

緩解疫情衝擊 大陸人行釋放1.7兆資金

及時雨...降準有助經濟股市

人行再定向降準 釋4000億人民幣

相關新聞

疫情肆虐 中國首季46萬家公司倒閉

據報導，在2019冠狀病毒疾病肆虐之下，中國大陸今年首季有超過46萬家公司倒閉，令當局重振經濟之舉面對挑戰

大陸查處不合格出口防疫物資1120萬件 含994萬個口罩

中國大陸海關總署5日晚上發布的最新數據顯示，自3月31日以來，共查獲非清單企業生產或無醫療器械產品註冊證書的醫療物資11...

正研究同意台灣以觀察員加入WHO？陸使館駁：假消息

中國大陸駐日本大使館3月31日發布「駐日本使館發言人就個別日本媒體發布虛假涉華報導發表談話」指出，個別日本媒體公然發布虛...

陸官方宣稱補助一線醫療人員 調查：僅2%收入上升

在大陸新冠肺炎疫情期間，中共財政部1月底曾下發通知，規定對直接接觸治療病例、參與病原檢測和疫情防控等工作的相關人員（一線...

胡潤百富榜洗牌 馬化騰首摘中國首富和馬雲並列第一

新冠肺炎疫情衝擊全球，胡潤研究院今日發佈《疫情兩個月後全球企業家財富變化特別報告》，在過去兩個月裏，中國前十大富豪總共損...

專家：人行降準美指續揚 人民幣多頭縮手觀望

交通銀行台北分行資金交易部經理施力瑋間6日指出，美國聯準會再度提出新的美元流動性釋放措施，預計將以回購操作來減輕海外美金...

海底撈喊漲 大陸實施各地差異化定價漲幅不超6％

大陸餐飲業恢復堂食（進店內用）後，知名連鎖火鍋店「海底撈」開出餐飲漲價第一槍。海底撈證實，受疫情影響成本上漲，實施各地差...

中國網軍4種模式 學者：裡應外合最難防

疫情下的中國網軍專題之三 政府近來破解不少假消息案件，證明中國網軍藉疫情開闢資訊戰的著力點。...

林毅夫：大陸應發消費券幫助家庭撐中小企業

世界銀行前副行長、北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫認為，針對新型冠狀病毒疫情對中國經濟造成的衝擊，相對投資拉動，這次...

鴻海工業富聯全復工 法人估今年業績看增1成

無畏新冠肺炎疫情影響，鴻海旗下工業富聯（601138.SH）復工率明顯爬升，法人指出3月底已恢復正常100%，供給端可望...

福建穩外貿 28條助企業脫困

3月以來，由於疫情原因，國際市場需求減少，一些出口型企業訂單被取消或延遲，銷售、利潤出現下降，提振外貿已成福建當前的重中之重。福建省商務廳廳長吳南翔受訪表示，安排資金獎勵金融機構支持外貿融資，推動中國進出口銀行福建省分行設立400億元人民幣穩外貿專項貸款，依託國際貿易單一窗口開展線上貿易融資，推廣「單一窗口+出口信保」。

協助全球抗疫 廣東設物資出口聯盟

為助力全球抗疫，廣東省首個抗疫物資出口聯盟近日成立。聯盟由廣州市貿促會領軍，聯合首批27家抗疫物資生產、檢測、流通企業及外國駐穗商協會、出口保險公司等參與，致力於共同打造抗疫產品出口閉環。

熱門新聞

瑞幸咖啡 面臨3,300億賠償

不滿稱「武漢肺炎」 中國遊戲商封禁台灣玩家10年

陸男拿廠房整堆口罩擦鞋 嗆「有錢任性」引公憤

即時短評／北京宣布防疫常態化 企業面臨生死考驗

遊客爬香港4億年歷史「鬼手岩」拍照 網友怒斥超沒品

虛報百億營收 中國瑞幸董座：難辭其咎挽回損失

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。