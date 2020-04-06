大陸查處不合格出口防疫物資1120萬件 含994萬個口罩

中國大陸海關總署5日晚上發布的最新數據顯示，自3月31日以來，共查獲非清單企業生產或無醫療器械產品註冊證書的醫療物資1120.5萬件，其中口罩994.1萬個，防護服15.5萬套，新冠病毒檢測試劑108.5萬份，紅外測溫儀2.4萬件。中共海關稱，這些企業將被重罰。

據每日經濟新聞，中共3月31日公布的最新規定，出口的新冠病毒檢測試劑、醫用口罩、醫用防護服、呼吸機、紅外體溫計等5類產品必須取得大陸國家藥品監管部門相關資質，符合進口國、地區質量標準要求。

中國海關目前已對這些產品實施100%單證審核，審核重點包括品名、數量與申報是否相符，外觀是否霉變、有無污染或污化、是否超出保質期，是否破損及侵權，以及是否存在夾藏夾帶、摻雜摻假、以假充真、以次充好、以不合格商品冒充合格商品等情況。在審核中發現，有企業夾藏口罩出口，還有企業試圖將新冠病毒檢測試劑偽造成其他產品出口。

海關總署稱，對出口醫療物資摻雜摻假、以假充真、以次充好、以不合格商品冒充合格商品的，將責令其停止出口，沒收違法所得，並處貨值金額50%以上3倍以下罰款。構成走私行為或者走私犯罪的，海關將企業信用等級直接降為失信企業，並實施提高查驗比例、加大稽核查頻次、全額收取擔保金等嚴格管理措施。同時，官方將對該企業實施聯合懲戒。