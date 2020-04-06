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陸官方宣稱補助一線醫療人員 調查：僅2%收入上升

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
奮戰在新型冠狀病毒感染的肺炎疫情一線的大陸醫護人員，絕大多數未收到官方曾承諾的補助。（ 新華社）
奮戰在新型冠狀病毒感染的肺炎疫情一線的大陸醫護人員，絕大多數未收到官方曾承諾的補助。（ 新華社）

在大陸新冠肺炎疫情期間，中共財政部1月底曾下發通知，規定對直接接觸治療病例、參與病原檢測和疫情防控等工作的相關人員（一線醫療人員），每人每天給予人民幣300元人補助；隨後各地也提出各種針對醫務人員的補助政策。不過據調查顯示，59.3%的醫護在疫情期間只拿到基本工資，只有2%的醫務人員收入高於日常。亦即絕大部分一線醫療工作者沒有拿到補助。

中國大陸醫學新媒體「醫學界」設計「疫情期間醫院運行狀况」問卷調查，從全大陸28個省市區收集到637份有效問卷，其中548份來自公立醫院，其餘來自社會辦醫療機構。

「醫學界」稱，問卷結果顯示，疫情期間只有2%醫務人員收入「高於日常工資」，18.5%「幾乎不受影響」，59.3%「只拿基本工資」，20.2%「低於基本工資」。「醫學界」又稱，對於有受訪者疫情期間收入低於基本工資，「所在科室是否關停」並非主因，在於「低於基本工資」群組中，僅24.3%的人所在科室關停。

疫情 基本工資

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