林毅夫：大陸應發消費券幫助家庭撐中小企業

世界銀行前副行長、北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫認為，針對新型冠狀病毒疫情對中國經濟造成的衝擊，相對投資拉動，這次中國應該更多的去支持家庭和中小企業。他表示，在全球經濟負增長的情況下，中共今年若能達到3%至4%的增長已經是很了不起的成績。

據香港信報財經網，林毅夫稍早在一個論壇表示，疫情為中國經濟和產業帶來巨大不確定性。到目前為止，中國經濟已受巨大負面衝擊，尤其是中小企業生存環境嚴峻。如果疫情和封城措施持續下去，加上國外出口市場的倒塌，大多數中小企業很難活下去。城市地區失業率已快速上升，將連帶導致許多農村家庭和低收入人群受重創。

他強調，中國的經濟增長必須依賴國內市場和需求。過去中國政府應對經濟危機主要靠投資拉動，但這次需要同時保護家庭、保障消費，幫企業渡過難關。在保護家庭消費方面，發放消費券是比直接發放現金更有效的方式，因為人們拿到現金可能不會去消費，所以不會直接轉化為需求。

林毅夫還強調，要幫助中小企業渡過難關，如免稅或減低稅率、推遲社保醫保繳費、提供流動性支援等。尤其要幫助中小企業，因為他們可以提供大量就業，是全球產業鏈的重要組成部分，其生存對中國渡過難關後保持全球製造業地位，起着至關重要的作用。他又認為，大陸政府需要發揮積極作用刺激投資，包括使用積極的財政政策和靈活的貨幣政策刺激投資。

林毅夫預測，第一季中國經濟增長在負6%至負10%之間，第二季也可能在1%上下，全年增長主要依靠第三和第四季由投資拉動的反彈，如果能達到10%，相信全年的增長率會在3%至4%之間。考慮到疫情防控需要常態化和全球金融經濟的不確定性，今年勉強去達到5%或更高的增長目標也許不是最好的選擇。在全球經濟負增長的情況下，能達到3%至4%的增長已經是很了不起的成績。