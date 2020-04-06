賦權26條 浙江自貿區獲改革紅利

中國（浙江）自由貿易試驗區掛牌成立3周年之際，大陸國務院公布「關於支持中國（浙江）自由貿易試驗區油氣全產業鏈開放發展的若干措施」（賦權26條）。這份新一輪改革紅利，浙江自貿區和油氣企業已經期盼多年。

中新社報導，從「不產一滴油」到初步形成兆級油氣產業格局，3年來，中國惟一一個以油氣全產業鏈建設為特色的的浙江自貿區，積極爭取自貿區更大改革自主權。

浙江自貿區掛牌成立後，油氣全產業鏈建設遇到不少體制機制壁壘。現在看到的「賦權26條」，實際上耗時近3年，因為涉及部門複雜、政策突破點多，所以難度非常大。浙江自貿區政策法規局政策法規處處長邵哲一介紹，涉及的政策訴求，大多是油氣全產業鏈建設過程中碰到的深層次體制機制問題，賦權對油氣產業發展意義重大。

「賦權26條」針對浙江自貿區油氣產業發展需要，從加快推進石化煉化產業轉型升級、提升油品流通領域市場化配置能力等11個領域提出了26項具體支持措施。比如浙江自貿區原來面臨著成品油產能過剩問題，賦權後，將提高浙江自貿區成品油出口配額，尤其為油氣民營企業拓寬外銷路徑。

浙江自貿區管理委員會副主任夏文忠表示，這將有利於浙江自貿區推動油氣全產業鏈建設，打造體制機制靈活、生產要素流動、高度對接國際標準的自由貿易試驗區。

在油品貿易上，浙滬兩地展開了強強聯合。2018年3月，浙江自貿區與上海期貨交易所達成「期現結合」合作協議，建設以油品為主的大宗商品現貨交易市場。「我們完成了中國首單保稅燃料油期貨倉單交割品直供業務，『浙江國際油品交易中心報價專區』也已在上期所標準倉單交易平台上線。」浙江自貿區管委會政策法規局副局長胡朝麟表示，目前，初步確立了舟山作為上海期貨交易所原油、燃料油期貨重要交割地的行業地位。

不僅是油品交易，浙江自貿區也和上海一起謀畫地交通要道、深水港建設等，多方面聯動釋放發展動能。以「新奧舟山LNG接收站連接管道項目」為例，接收站通過連接管道的建設，可實現高效外輸，未來也可通過LNG小船江海聯運輻射沿海及長江經濟帶。