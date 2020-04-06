台企融資 昆山批准逾5200項目

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

江蘇省昆山市2020年首期台企沙龍活動3日舉行。昆山市副市長宋德強在會上表示，截至目前，該市累計批准台資項目5204個，投資總額630.6億美元。受新冠肺炎疫情影響，台資企業融資需求迫切。

新華社報導，沙龍現場，多位台企負責人表示，受到近期部分原材料價格上漲、產品銷售不暢、用工成本提高及物流費用增加等多重因素影響，企業資金壓力比較大，現金流吃緊。

「疫情期間企業正常發放工資，是否可以作為融資條件？」宏大拉鏈（中國）有限公司總經理張榮昌現場諮詢。

昆山農村商業銀行行長謝鐵軍表示，該行推出「復工貸」產品，可滿足企業需求。昆山市金融辦相關負責人現場介紹惠企金融產品，其中一款「過橋貸」融資成本僅為市場價的1/10，受到台商歡迎。

32家台資企業在沙龍活動中集中簽約「綜合風險池」產品，總金額達1.8億餘元。

「台企沙龍為台企代表、金融機構及行政主管部門提供了交流平台，有助於解讀惠企政策、挖掘發展機會、傾聽台企聲音。」宋德強說。

昆山近期推出「昆台融」等產品，加大對台企復工復產的金融扶持力度。

目前，昆山全市687家台資規模以上工業企業全力推進復工復產，平均在崗率和產能恢復率超過90%。

昆山作為大陸台資最密集的區域之一，台企沙龍將每期選定1-2個主題，聚焦台胞台企難點、痛點，創造更直接、更深入的溝通交流機會，為台企發展營造優越環境。

疫情 新冠肺炎 台商

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