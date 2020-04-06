台企融資 昆山批准逾5200項目

中國大陸的新冠疫症，由武漢解封在即，看似已受控制，卻有第二波來襲的深沉憂慮。受疫症影響的中國經濟，看似決策層會議不斷，政策接連推出，卻仍在投石問路中，連那些自認是高層智囊的人，也是說法三天一小變、十天一大變。如何把住中國經濟的脈博，捨難取易，就用今次大疫症冒出的三大熱詞，可以摸出可能的三大經濟動向。

2020-04-06 00:48