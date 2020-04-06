華誼氣化爐輻射廢鍋 德陽製造發運

3月31日上午，重達1206噸、總長超過51米、目前世界單爐最大乾煤粉輻射廢鍋流程「華誼氣化爐」核心部件－輻射廢鍋內件，在位於四川省德陽市的東方電氣集團東方鍋爐股份有限公司（簡稱「東方鍋爐」）德陽製造基地製造完工，並順利發運。

華誼氣化爐是廣西華誼能源化工有限公司煤氣化專案的關鍵設備，採用多技術集成整合設計，具有大陸自主智慧財產權。單台成套重量達1206噸，總長度超過51米，日投煤量320噸，是目前世界最大單套乾煤粉輻射廢鍋類型氣化爐。

華誼氣化爐核心內件分為氣化室段和輻射廢鍋段兩段製造，輻射廢鍋段製造難度大、材料等級高，焊口對接要求苛刻，沒有焊接空間位置。面對困難，東方鍋爐水冷壁車間會同相關部門積極溝通、集思廣益，將焊接難度最大的廢鍋頂棚分為四個步驟分片進行生產，最後總裝成型再與輻射屏對接。通過艱苦努力，順利完成整個氣化爐內件輻射廢鍋段對接焊口3515個、氣化爐對接焊口3025個，焊口探傷合格率達到95%以上。

此次重點部件如期完工發運，標誌著東方鍋爐在該類型氣化爐的生產製造上，實現了關鍵節點的突破，為後續整台設備的完工創造了條件。同時，也再次證明了東方鍋爐在大型煤化工設備領域的製造實力和品質管控能力，為批量化生產氣化爐產品奠定了堅實基礎。