陝西台企 逾九成復工

新華社報導，據陝西省台辦披露，在當地政府與企業的共同努力下，陝西台企復工率達到95%。

報導指出，西安頂益食品有限公司製麵工廠是台灣康師傅集團在大陸西北地區最大的方便麵工廠。廠長田生忠說，工廠於1月29日復工，2月上旬全員到崗，3月又新招100多名工人。二三月份公司共生產2.4億盒方便麵投放到陜西、青海、寧夏、甘肅、西藏等地，產值較去年同期提升了30%。

「如果沒有政府幫忙解決物流不暢、用工不足等難題，公司不可能在疫情期間順利復工復產。」田生忠說，復工初期交通不暢導致原料進不來，成品出不去，當地政府及時與交通部門協調開具通行證，打通了物流通道；後期又在西安周邊縣區組織招聘會，滿足了企業擴大生產的人力需求。

位於陝西省興平市的台玻咸陽玻璃有限公司也已實現滿產。車間裡，德國進口的生產設備發出轟鳴，生產線旁的倉儲區裡5000多台玻璃車台上整齊地碼放著包裝好的成品玻璃，來自山西、河南、寧夏和甘肅等地的貨車在裝卸區排隊等候。公司總經理張政峰表示，企業復工以來積極擴產擴能，一季度產值實現了增長。

台灣烘焙品牌「御品軒」深耕陝西市場近20年。受疫情影響，二三月「御品軒」半數直營店暫停營業，於是企業擴大微信小程序的銷售範圍，入駐3家社區電商銷售平台。期間線上銷售額占總銷售額30%。

「御品軒」生產中心副總林榮昌說，目前「御品軒」全部直營店已恢復營業，企業仍在積極對接電商平台，擴展線上銷路。