雲南關累港防疫 暫停客貨運輸
雲南省西雙版納州政府新聞辦公室4日披露，為嚴防境外疫情輸入，有著瀾滄江上「中國第一港」之稱的關累港已全面暫停客貨運輸。
中新社報導，關累港位於瀾滄江—湄公河下游中緬邊境界河中方一側，距緬甸梭累碼頭78公里、距「金三角」250公里，是大湄公河次區域國家經湄公河進出中國的第一港。近年來，隨著治安形勢好轉，瀾滄江—湄公河這一黃金水道呈現出繁榮景象，關累港客貨運量也穩步增長。
數據顯示，2019年，關累港累計完成旅客吞吐量4788人，同比增長139.64%；累計完成外貿貨物吞吐量51.47萬噸，同比增長215.77%。
受新冠肺炎疫情影響，關累港客運自1月26日停運以來，一直沒有恢復；貨運在暫停一段時間後於2月1日恢復，但隨著國際疫情的急劇爆發，關累港於3月31日再次暫停貨運。
「關累港暫停客貨運輸，涉及轄區近30家航運企業、船戶和40艘客、貨船，直接影響瀾滄江—湄公河國際航運發展。」西雙版納州政府新聞辦公室工作人員稱，受疫情影響，關累港貨物吞吐量較去年同期出現下滑。2月至3月復工以來，關累港貨物吞吐量為2.01萬噸，較去年同期下降20%。
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