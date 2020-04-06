協助全球抗疫 廣東設物資出口聯盟

為助力全球抗疫，廣東省首個抗疫物資出口聯盟近日成立。聯盟由廣州市貿促會領軍，聯合首批27家抗疫物資生產、檢測、流通企業及外國駐穗商協會、出口保險公司等參與，致力於共同打造抗疫產品出口閉環。

新華社報導，廣州市貿促會主任楊勇表示，隨著新冠肺炎疫情在海外蔓延，多國駐廣州領事機構和商協會向廣州市貿促會提出採購抗疫物資的需求。然而，各國對醫療器材的認證資質要求各異，進出口準入標準也不盡相同，再加上邊境管控和航線封停等因素，抗疫物資出口困難重重。

「醫療物資認證是出口企業面臨的一道難題。廠家出口醫療產品時，有因缺乏資質而被退回的風險。」阿里巴巴集團戰略發展部總監林菁表示，「聯盟的成立可以為企業提供信息支撐和需求匹配。」

為解決企業面臨的資質困局，聯盟吸納了萊茵技術監督服務（廣東）有限公司等國際認證機構，指導企業盡快獲取海外資質認證，縮短認證辦理時間。

來自廣州市貿促會的信息，成立4天以來，聯盟已經接到23個外國商協會和駐穗機構發來的防疫物資採購清單。義大利、巴西、英國等國駐華使領館也提出了包括口罩、試劑盒、溫度計、呼吸機等產品的採購需求。