福建穩外貿 28條助企業脫困

3月以來，由於疫情原因，國際市場需求減少，一些出口型企業訂單被取消或延遲，銷售、利潤出現下降，提振外貿已成福建當前的重中之重。福建省商務廳廳長吳南翔受訪表示，安排資金獎勵金融機構支持外貿融資，推動中國進出口銀行福建省分行設立400億元人民幣穩外貿專項貸款，依託國際貿易單一窗口開展線上貿易融資，推廣「單一窗口+出口信保」。

為加強對小微出口企業的支持，福建通過「福建省國際貿易單一窗口」發布中國出口信用保險公司保單，全省單家企業自營出口300萬美元以內的小微企業均可免費申領。

中新社報導，新冠肺炎疫情爆發以來，福建出口企業普遍面臨交付難、接單難等諸多難題，陷入「有單無力接」「有單不敢接」的窘境。 部分外貿型外資企業由於工廠延遲復工、產能不足、國際貨運船期減少等因素，面臨訂單取消、賠償等貿易風險；同時，國內外各種展會取消或延期，導致企業訂單減少。

「從上周明顯感覺到整個訂單在下滑，主要都是疫情嚴重的國家訂單受到影響。」福建省泉州三穎超硬工具有限公司總經理江文清4日說，目前，貨物寄出去也有碰到一些拒收的情況。

泉州市三穎超硬工具有限公司是一家專業的金剛石研發、製造和銷售為一體的綜合性企業。江文清說，自復工以來，企業訂單較去年同期增加了50%，但是受境外疫情影響，已經有三單貨物被拒收，幸好公司連續五年都投保了出口信用保險。

目前，福建全力推動復工復產，其中重點外貿企業復工率100%。 今年2月19日，當時大陸疫情正酣，福建推出穩外貿穩外資促消費26條政策，降低疫情對外貿的影響。一個月後，面對國外疫情擴散蔓延，福建再推出「加強版」措施28條，落實穩外貿穩外資促消費。

泉州威森貿易有限公司專業從事工藝禮品出口，產品遠銷歐洲等地。該公司總經理鄭宏表示，公司已經連續三年投保出口信用保險，之前都是自費，每年要花費1萬多美元；今年的免費政策給企業節約了成本，也增強了信心。