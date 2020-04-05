快訊

防疫再升級！乘客不戴口罩搭計程車 陳時中：司機可拒載

大陸疫情趨緩遊客擠爆黃山 景區緊急閉園

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
大陸疫情趨緩遊客擠爆黃山，景區緊急閉園。星島網
大陸疫情趨緩遊客擠爆黃山，景區緊急閉園。星島網

中國大陸新冠肺炎疫情趨緩，不少民眾放下戒心趁清明假期外出旅遊，適逢黃山風景區免費對外開放，令黃山遊客量連日達2萬上限，黃山風景區管理委員會急發4個通告緊急閉園。

據星島網報導，景區昨晨兩小時內已連發2個公告，其中首個公告於上午9時22分發出，指景區入山人數已達遊客流量限制的80%，需要限流，大約1小時後，再發公告，指已達2萬人流量上限，決定停止售票。

至今晨（5日）上午7時48分，官方微博又發出通告，指景區進山人數已達到遊客流量限制兩萬人，停止遊客入園，請遊客選擇其他旅遊路線，或改日進山。

至10時42分，黃山景區再次發公告， 因黃山風景區近期最大承載量為2萬人，接待能力有限，今日南大門湯口區域停車位已滿，請廣大遊客4月6日調整旅遊線路，或改日到黃山旅遊。

從網上流傳的影片可見，黃山景區內的棧道的都擠滿遊客，雖然遊人都戴上口罩，但人與人近距離接觸。據悉，景區轉乘中心遊客眾多，主要是需要核對健康碼及量體溫令遊客流通較正常慢。

新冠肺炎 疫情 口罩

延伸閱讀

今年無法坐飛機 陸婦透過寶塔遙祭丈夫「別再掛心」

巨輪直撲波灣搶油去！ 中國大陸三管齊下危機入市

林毅夫：陸今年GDP「有條件」估增3至4%

陸清明連假 旅遊業大復活

相關新聞

正研究同意台灣以觀察員加入WHO？陸使館駁：假消息

中國大陸駐日本大使館3月31日發布「駐日本使館發言人就個別日本媒體發布虛假涉華報導發表談話」指出，個別日本媒體公然發布虛...

自曝業績造假近百億 瑞幸咖啡在美股價暴跌8成

爭議不斷的中國企業瑞幸咖啡今天公告，經內部調查發現，公司2019年偽造人民幣22億元（約新台幣93億元）的業績。消息一出...

大陸疫情趨緩遊客擠爆黃山 景區緊急閉園

中國大陸新冠肺炎疫情趨緩，不少民眾放下戒心趁清明假期外出旅遊，適逢黃山風景區免費對外開放，令黃山遊客量連日達2萬上限，黃...

兩岸財經本周行事曆（4/6~4/10）

4/6

巨輪直撲波灣搶油去！ 中國大陸三管齊下危機入市

「地球心臟，千萬年精釀的血液，人類只是饑餓的寄生蟲，貪婪的吸飲……連接著複雜的蜂巢分子式，提煉著生活的夢。」這是擁有多重身分的「古典玫瑰園」創辦人黃騰輝寫的詩：「石油」第一段。

林毅夫：陸今年GDP「有條件」估增3至4%

北京大學國家發展研究院名譽院長林毅夫表示，受新冠肺炎疫情的影響，大陸今年全年的經濟成長率將在百分之三至百分之四之間，即便如此，這已經是很了不起的成績。

陸清明連假 旅遊業大復活

四日至六日，是大陸清明節三天連假，也是大陸新冠肺炎疫情以來首個小長假。受疫情趨緩影響，多個旅遊市場逐漸升溫，短程旅遊產品的預訂人數是三月的三倍，不過熱點城市往來機票仍是「白菜價」，出遊價格更創十年來新低。

彭博專欄／瑞幸咖啡墜落神壇啟示錄

瑞幸咖啡這個挑戰星巴克的中國大陸「暴發戶」，投資它的人應該早知道會出事。

陸上月物價 看跌

大陸國家統計局10日將發布3月居民消費價格指數（CPI）與工業生產者價格指數（PPI）月度報告。市場預估，CPI將收窄0.3個百分點至4.9%，PPI則將下滑0.7個百分點至-1.1%。

京東劉強東 再辭要職

京東集團創辦人劉強東近日卸任京東的營運主體「北京京東世紀貿易有限公司」法定代表人、執董和總經理職務，改由CEO徐雷接任執行董事、經理和法定代表人；京東昨（4）日對外回應表示，這是很正常的管理動作。

騰訊入主虎牙 傳整併直播平台

在美股上市的虎牙直播在官網宣布，騰訊已向虎牙和歡聚集團發出通知函，稱已購買1,652萬股虎牙B類普通股，總收購價約2.62億美元，交易完成後，騰訊成為虎牙最大股東，投票權提高到50.1%。

昆山成立「金融服務顧問團」 助力中小微台商

為協助中小微台資企業應對這次新冠肺炎衝擊，繼早前推出「無還本續貸、展期、降息」等措施，助力企業儘早復工復產，江蘇省昆山市...

熱門新聞

轉發武漢家屬排隊領骨灰照 大陸律師遭警告處分

巨輪直撲波灣搶油去！ 中國大陸三管齊下危機入市

香港特首辦前新聞主任 辭職五天後墜樓亡

彭博專欄／瑞幸咖啡墜落神壇啟示錄

貓狗待宰、兔子剝皮、市場人擠人...英媒：中國野味市場回來了

香港特首辦前新聞主任本周一辭職 今跳樓身亡

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。