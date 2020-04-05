大陸疫情趨緩遊客擠爆黃山 景區緊急閉園
中國大陸新冠肺炎疫情趨緩，不少民眾放下戒心趁清明假期外出旅遊，適逢黃山風景區免費對外開放，令黃山遊客量連日達2萬上限，黃山風景區管理委員會急發4個通告緊急閉園。
據星島網報導，景區昨晨兩小時內已連發2個公告，其中首個公告於上午9時22分發出，指景區入山人數已達遊客流量限制的80%，需要限流，大約1小時後，再發公告，指已達2萬人流量上限，決定停止售票。
至今晨（5日）上午7時48分，官方微博又發出通告，指景區進山人數已達到遊客流量限制兩萬人，停止遊客入園，請遊客選擇其他旅遊路線，或改日進山。
至10時42分，黃山景區再次發公告， 因黃山風景區近期最大承載量為2萬人，接待能力有限，今日南大門湯口區域停車位已滿，請廣大遊客4月6日調整旅遊線路，或改日到黃山旅遊。
從網上流傳的影片可見，黃山景區內的棧道的都擠滿遊客，雖然遊人都戴上口罩，但人與人近距離接觸。據悉，景區轉乘中心遊客眾多，主要是需要核對健康碼及量體溫令遊客流通較正常慢。
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