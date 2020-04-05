林毅夫：陸今年GDP「有條件」估增3至4%

北京大學國家發展研究院名譽院長林毅夫表示，受新冠肺炎疫情的影響，大陸今年全年的經濟成長率將在百分之三至百分之四之間，即便如此，這已經是很了不起的成績。

中國發展高層論壇披露，林毅夫參加國際經濟形勢分析網路視訊會議時表示，第一季大陸經濟成長在負百分之六到負百分之十之間，第二季在百分之一上下，全年增長主要依靠第三和第四季由投資拉動的反彈，如果能達到百分之十，全年的成長率會在百分之三至百分之四之間。

第一個百年目標想達標 GDP成長須超過5.6％

他指出，去年大陸ＧＤＰ成長為百分之六點一，今年預期成長是百分之五點六或更高，只有這樣才能保證在今年實現大陸第一個百年目標。

中共總書記習近平在今年新年賀詞中表示，二○二○年是具有里程碑意義的一年，將全面建成小康社會，實現第一個百年（二○二一年，中國共產黨成立一○○年）奮鬥目標。但受到疫情影響，這個目標恐已難實現。

林毅夫表示，二○一九年年底和今年年初，多數人都覺得今年完成這個增長目標是不難的，但出現疫情始料未及。三月歐美國家疫情爆發，許多出口產業訂單驟減，除了和防疫有關的物資和設備生產以外，製造業的實際復工率可能只有百分之三十，餐飲、娛樂，和人群聚集有關的行業復工會更慢。

他認為，到目前為止，大陸經濟已受到巨大的負面衝擊，尤其是中小企業生存嚴峻。據清華大學最近對私營企業的一份調查，約百分之八十五的民營企業很難熬過三個月。如果疫情和封城措施持續下去，加上國外出口市場的倒塌，大多數中小企業很難活下去。

林毅夫指出，大陸城市失業率已經從百分之五點二上升到百分之六點二，而二○○八年金融危機失業率則是由百分之四點○上升到百分之四點二，農村雖然沒有正式的調查，但肯定更糟。

林毅夫認為，從大陸的財政和貨幣政策空間以及政府的執行能力來說，要全年達到百分之五或更高的增長並非不可能，但那樣第三、第四季的年增率需要達到百分之十五左右。考慮到疫情防控需要常態化和全球金融經濟的不確定性，今年要勉強達到這樣的目標，也許不是最好的選擇。

他建議，官方可以使用積極的財政政策，也可以允許政府負債率上升。過去官方把每年的財政赤字控制在ＧＤＰ的百分之三以內，而當前遭遇供給和需求雙殺，今年應該允許政府財政赤字率上升到百分之三以上，甚至增加二至三個百分點。其他可選擇的政策工具還包括發行特別國債由央行購買、擴大開發銀行貸款規模、增加地方專項債項目等。