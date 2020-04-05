聽新聞
test
0:00 / 0:00

林毅夫：陸今年GDP「有條件」估增3至4%

聯合報 / 記者李仲維／綜合報導
北大經濟學家林毅夫。圖／聯合報系資料照片
北大經濟學家林毅夫。圖／聯合報系資料照片

北京大學國家發展研究院名譽院長林毅夫表示，受新冠肺炎疫情的影響，大陸今年全年的經濟成長率將在百分之三至百分之四之間，即便如此，這已經是很了不起的成績。

中國發展高層論壇披露，林毅夫參加國際經濟形勢分析網路視訊會議時表示，第一季大陸經濟成長在負百分之六到負百分之十之間，第二季在百分之一上下，全年增長主要依靠第三和第四季由投資拉動的反彈，如果能達到百分之十，全年的成長率會在百分之三至百分之四之間。

第一個百年目標想達標 GDP成長須超過5.6％

他指出，去年大陸ＧＤＰ成長為百分之六點一，今年預期成長是百分之五點六或更高，只有這樣才能保證在今年實現大陸第一個百年目標。

中共總書記習近平在今年新年賀詞中表示，二○二○年是具有里程碑意義的一年，將全面建成小康社會，實現第一個百年（二○二一年，中國共產黨成立一○○年）奮鬥目標。但受到疫情影響，這個目標恐已難實現。

林毅夫表示，二○一九年年底和今年年初，多數人都覺得今年完成這個增長目標是不難的，但出現疫情始料未及。三月歐美國家疫情爆發，許多出口產業訂單驟減，除了和防疫有關的物資和設備生產以外，製造業的實際復工率可能只有百分之三十，餐飲、娛樂，和人群聚集有關的行業復工會更慢。

他認為，到目前為止，大陸經濟已受到巨大的負面衝擊，尤其是中小企業生存嚴峻。據清華大學最近對私營企業的一份調查，約百分之八十五的民營企業很難熬過三個月。如果疫情和封城措施持續下去，加上國外出口市場的倒塌，大多數中小企業很難活下去。

林毅夫指出，大陸城市失業率已經從百分之五點二上升到百分之六點二，而二○○八年金融危機失業率則是由百分之四點○上升到百分之四點二，農村雖然沒有正式的調查，但肯定更糟。

林毅夫認為，從大陸的財政和貨幣政策空間以及政府的執行能力來說，要全年達到百分之五或更高的增長並非不可能，但那樣第三、第四季的年增率需要達到百分之十五左右。考慮到疫情防控需要常態化和全球金融經濟的不確定性，今年要勉強達到這樣的目標，也許不是最好的選擇。

他建議，官方可以使用積極的財政政策，也可以允許政府負債率上升。過去官方把每年的財政赤字控制在ＧＤＰ的百分之三以內，而當前遭遇供給和需求雙殺，今年應該允許政府財政赤字率上升到百分之三以上，甚至增加二至三個百分點。其他可選擇的政策工具還包括發行特別國債由央行購買、擴大開發銀行貸款規模、增加地方專項債項目等。

疫情 林毅夫

延伸閱讀

轉發武漢家屬排隊領骨灰照 大陸律師遭警告處分

王毅：大陸疫情通報耽誤完全不符事實

黃偉哲警告：未落實社交距離 恐封城

新冠疫情加速中美脫鉤 大陸將失全球化紅利

相關新聞

正研究同意台灣以觀察員加入WHO？陸使館駁：假消息

中國大陸駐日本大使館3月31日發布「駐日本使館發言人就個別日本媒體發布虛假涉華報導發表談話」指出，個別日本媒體公然發布虛...

林毅夫：陸今年GDP「有條件」估增3至4%

北京大學國家發展研究院名譽院長林毅夫表示，受新冠肺炎疫情的影響，大陸今年全年的經濟成長率將在百分之三至百分之四之間，即便如此，這已經是很了不起的成績。

陸清明連假 旅遊業大復活

四日至六日，是大陸清明節三天連假，也是大陸新冠肺炎疫情以來首個小長假。受疫情趨緩影響，多個旅遊市場逐漸升溫，短程旅遊產品的預訂人數是三月的三倍，不過熱點城市往來機票仍是「白菜價」，出遊價格更創十年來新低。

騰訊入主虎牙 傳整併直播平台

在美股上市的虎牙直播在官網宣布，騰訊已向虎牙和歡聚集團發出通知函，稱已購買1,652萬股虎牙B類普通股，總收購價約2.62億美元，交易完成後，騰訊成為虎牙最大股東，投票權提高到50.1%。

自曝業績造假近百億 瑞幸咖啡在美股價暴跌8成

爭議不斷的中國企業瑞幸咖啡今天公告，經內部調查發現，公司2019年偽造人民幣22億元（約新台幣93億元）的業績。消息一出...

彭博專欄／瑞幸咖啡墜落神壇啟示錄

瑞幸咖啡這個挑戰星巴克的中國大陸「暴發戶」，投資它的人應該早知道會出事。

陸上月物價 看跌

大陸國家統計局10日將發布3月居民消費價格指數（CPI）與工業生產者價格指數（PPI）月度報告。市場預估，CPI將收窄0.3個百分點至4.9%，PPI則將下滑0.7個百分點至-1.1%。

京東劉強東 再辭要職

京東集團創辦人劉強東近日卸任京東的營運主體「北京京東世紀貿易有限公司」法定代表人、執董和總經理職務，改由CEO徐雷接任執行董事、經理和法定代表人；京東昨（4）日對外回應表示，這是很正常的管理動作。

昆山成立「金融服務顧問團」 助力中小微台商

為協助中小微台資企業應對這次新冠肺炎衝擊，繼早前推出「無還本續貸、展期、降息」等措施，助力企業儘早復工復產，江蘇省昆山市...

劉強東卸任京東法定代表人與執董 徐雷接任

東集團創辦人劉強東，已經卸任京東的營運主體「北京京東世紀貿易有限公司」法定代表人、執董和總經理職務，改由徐雷接任執行董事...

香港酒吧拉閘14天 有業者變身食肆照開

港府勒令所有酒吧自3日晚間6時起必須停業14天，蘭桂坊及尖沙咀諾士佛台等酒吧集中的街道，過往一直為「不夜城」，昨天起所有酒吧全線「熄燈拉閘」。不過，禁令有「灰色地帶」，不少酒吧持有「酒吧及餐廳」牌照，可視為食肆毋須關門，且客人用餐時供應酒類佐餐不屬違規，故尖沙咀有酒吧昨晚6時後變身為「食肆」，繼續營業。

新冠疫情加速中美脫鉤 大陸將失全球化紅利

新型冠狀病毒肺炎席捲全球，凸顯全球供應鏈在疫症下脆弱的一面，口罩在疫情下特別具象徵意義，在歐美面臨醫療防護用品急缺的局面...

熱門新聞

轉發武漢家屬排隊領骨灰照 大陸律師遭警告處分

新冠疫情加速中美脫鉤 大陸將失全球化紅利

香港特首辦前新聞主任 辭職五天後墜樓亡

為新冠肺炎疫情犧牲者哀悼 天安門廣場降半旗

王毅：大陸疫情通報耽誤完全不符事實

香港特首辦前新聞主任本周一辭職 今跳樓身亡

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。