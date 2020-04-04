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昆山成立「金融服務顧問團」 助力中小微台商

聯合報 / 大陸新聞中心/即時報導
昆山3日成立 「金融服務顧問團」，將為台商提供專業化的投融資諮詢服務。（取自昆山市政府網站）
昆山3日成立 「金融服務顧問團」，將為台商提供專業化的投融資諮詢服務。（取自昆山市政府網站）

為協助中小微台資企業應對這次新冠肺炎衝擊，繼早前推出「無還本續貸、展期、降息」等措施，助力企業儘早復工復產，江蘇省昆山市近日又宣布，組建由33家金融機構195名業務主力組成的首批「金融服務顧問團」，以提高普惠金融服務的針對性和有效性，緩解中小微台資企業「融資難」的問題。

昆山3日以「昆如意‧金融惠」為主題，舉行2020年首期台企沙龍活動。昆山市副市長宋德強致辭時表示，「沒有台資經濟的『一枝秀』，就沒有昆山經濟的『滿堂紅』。」

宋德強說，台資經濟一直都是昆山外向型經濟的重要組成部分。「我們舉辦這次台企沙龍，就是要落實建設『環境提升年』的要求，持續擦亮昆山服務『金字招牌』，努力用我們的服務之暖、真誠之心，換取廣大企業的底氣之固、信心之穩。」

據統計，去年昆山新批台資項目163個，增資項目58個，新增投資總額14.99億美元；截至目前為止，昆山累計已批準台資項目5,204個，投資總額630.6億美元。

長久以來，昆山市政府就積極協助台資企業解決經營發展過程中所面臨的融資問題。迄今昆山已有24家台資企業成功上市掛牌，通過資本市場募集資金超人民幣40億元。此外，累計有 281 家台企辦理集團跨境借款，節約融資成本逾人民幣6億元。

2019年底，昆山全市貸款餘額約人民幣4,000億元，較年初新增貸款558億元，其中台資企業貸款占比就超過30%。

昆山這次為台資企業量身制定 「金融服務顧問團」，將為台商提供專業化的投融資諮詢服務，實現金融資源供給與企業融資需求的匹配轉化，緩解企業融資難題。出席3日沙龍的昆山市委常委、統戰部部長金健宏，還為「金融顧問團」首批代表頒發聘書。

沙龍現場，32家台企集中簽約「綜合風險池」產品，簽約金額總計人民幣1億8,370萬元。昆山市綜合風險資金池成立於2018年，累計已為25家台企解決融資需求，降低融資成本逾人民幣250萬元，並特別推出「昆台融」產品，進一步服務台資企業，解決台商特別是中小台企的融資難題。

受邀出席昆山2020年首期台企沙龍的台商代表，針對昆山金融政策及產品服務等方面踴躍提出問題和建議。（取自昆山市政府網站）
受邀出席昆山2020年首期台企沙龍的台商代表，針對昆山金融政策及產品服務等方面踴躍提出問題和建議。（取自昆山市政府網站）
昆山3日舉行2020年首期台企沙龍活動，共有24家中小微台企代表受邀出席。（取自昆山市政府網站）
昆山3日舉行2020年首期台企沙龍活動，共有24家中小微台企代表受邀出席。（取自昆山市政府網站）

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