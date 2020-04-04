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王毅：大陸疫情通報耽誤完全不符事實

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
大陸國務委員兼外交部長王毅（左），與德國外長馬斯（右）。圖/星島日報
大陸國務委員兼外交部長王毅（左），與德國外長馬斯（右）。圖/星島日報

中共外交部官網4日刊登，大陸國務委員兼外交部長王毅，與德國外交部長馬斯通電話的新聞稿，內容指願同德方加強雙邊抗疫合作，並攜手為其他有需要的國家提供幫助，王毅並反駁國際上有聲音質疑大陸在疫情通報上耽誤時間，強調完全不符合事實。

他指出，國際上有個別聲音質疑大陸在疫情通報上耽誤時間，強調昰完全不符合事實，大陸第一時間向世界衛生組織報告疫情，第一時間同各國分享新冠病毒基因序列，第一時間開展疫情防控專家國際合作，第一時間向其他疫情爆發國家伸出援手，這些最基本的事實得到了國際社會充分肯定和積極評價。

王毅強調，中方一貫高度重視出口產品質量，公布嚴格的監管措施，目前有資格的企業正在開足馬力生產，努力爭取滿足各國對醫療物資的需求。

因此他認為，各方應本著實事求是的態度，透過平等協商解決在商品購買過程中出現的個別分歧，任何將產品污名化的作法都不利於抗疫合作。

馬斯也表示贊同，指出在當前嚴峻疫情形勢下指責別人不是明智之舉，炒作產品質量也不合時宜，大陸採取有效措施，成功遏制住了疫情，是不爭的事實。當前疫情在歐洲及全球蔓延，需要國際社會加強合作，共同應對。

王毅表示相信中德關係將在共同抗擊疫情中得到進一步強化和拓展。

圖/中共外交部官網截圖
圖/中共外交部官網截圖

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