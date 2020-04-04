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新冠疫情加速中美脫鉤 大陸將失全球化紅利

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
圖/搜狐財經
圖/搜狐財經

新型冠狀病毒肺炎席捲全球，凸顯全球供應鏈在疫症下脆弱的一面，口罩疫情下特別具象徵意義，在歐美面臨醫療防護用品急缺的局面時，口罩反映出西方特別是美國醫療產業，對大陸和印度的高度依賴。

香港經濟日報發表評論，認為這場疫情過後，保護主義會進一步抬頭，也會加快中美間的脫鉤，大陸過去20多年享受的全球化紅利應大幅縮減。

評論指出，大陸佔全球口罩生產量達80%，口罩短缺令中美貿易戰後的中美對抗進一步放大，白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）多次提到，如果大陸限制口罩出口，他會要求總統以行政命令要求3M工廠返回美國。

最近納瓦洛又表示，如果大陸有可以出口的口罩等防護用品，美國願意購買，但他不能接受大陸利用這樣的交易作為宣傳手段。

實際上，中美前不久就新冠肺炎疫情大打「外交戰」外，中美對抗從未歇止並進一步加深，美國對大陸繼打貿易戰、科技戰後，又打「傳媒戰」，將大陸駐美新聞機構列為「外國代理人」，限制人數及要求交代財產等，中方則驅逐美國三大傳媒機構記者作為報復；目前白宮已有共識，採最新的報復手法，那就是限制科技產品輸往大陸。

福克斯新聞報導，華盛頓的國安專家格蘭特（Rebecca Grant）近日發表文章，認為大陸不是朋友或盟友，甚至不是一個負責任的商業伙伴，她呼籲在疫情結束後重新考慮美中關係，尤其是雙邊經貿關係。

格蘭特指出，這場災難之後，美國和其他國家背離全球化，將會令習近平感到驚懼，習近平在3月26日致G20的一封信中承諾積極增加藥品的供應，並懇請20國削減關稅並保持貿易暢通。

格蘭特認為，美中經濟不會一次脫鉤，但在製藥、5G、農業政策和進出口等需要在疫情後表現出新的面貌，首要問題就是讓藥物製造回歸美國。

她表示，新冠病毒將終結所知的全球化，這已經表現得日益明確，這段時期就是從中國於2001年12月11日加入世貿組織，直到2019年12月武漢病毒爆發做出的拙劣反應。

因此，這一波疫情過後，歐美國家一定會重新考慮產業布局，在西方近年崛起的民粹主意及封閉政策將進一步擴大，美國將重整陣形拉攏隊友全面針對大陸，大陸製造業將面臨新一波考驗，是危是機，暫時還是難以預料。

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