香港酒吧拉閘14天 有業者變身食肆照開

港府勒令所有酒吧自3日晚間6時起必須停業14天，蘭桂坊及尖沙咀諾士佛台等酒吧集中的街道，過往一直為「不夜城」，昨天起所有酒吧全線「熄燈拉閘」。不過，禁令有「灰色地帶」，不少酒吧持有「酒吧及餐廳」牌照，可視為食肆毋須關門，且客人用餐時供應酒類佐餐不屬違規，故尖沙咀有酒吧昨晚6時後變身為「食肆」，繼續營業。

綜合文匯報、明報報導，蘭桂坊昨天下午只剩下一間酒吧餐廳繼續營業，其餘閉門謝客，灣仔駱克道、軒尼詩道一帶酒吧，大部分亦貼出告示宣布即日起停業，但仍有數間酒吧經營，至6時才關門。

旺角、尖沙咀情況相若，大部分酒吧昨天索性休息，只有少數開門，其中旺角的酒吧「Tap：The Ale Project」半價出售手工啤酒，負責人指手工啤酒不能長時間儲存，會變壞，因此以半價酬賓，而數十人趕在禁酒令前到場舉杯暢飲。約6時，酒吧員工即拉閘，宣告停業14天，有民眾特地拍照留念。

據報導，其中一間酒吧職員表示，生意自疫情爆發後大跌約八成，但老闆不打算減薪裁員，希望繼續營業，「做得一得一」。另一間酒吧職員則表示，經理要求他關閉吧繼續營業。諾士佛台酒吧職員表示，最多只會提供一小杯酒類飲品，不能續杯，食客表示理解。

食衛局表示，酒樓及餐廳就算領有酒牌，但主要提供膳食，供應酒類只屬佐餐性質，則不受新規例影響，可以只關閉吧範圍。但此舉讓部分酒吧得以遊走「法律邊緣」，尖沙咀諾士佛台昨日下午就有4間酒吧照常營業，4間酒吧均表示自己持有「酒吧及餐廳」牌照，故昨晚以餐廳身分繼續營業。

酒吧業協會副主席錢雋永表示，若關閉吧便可繼續賣酒，「那要這條例來做什麼？」他促請政府一刀切，全部關閉賣酒食肆，並補償受影響員工至少80%薪金。

據報導，感染及傳染病科醫生曾祈殷說，食客飲酒、飲無酒精飲品、進食，同樣會脫下口罩，身在酒吧與食肆有同樣的染疫風險，政府一天不勒令全部食肆及酒吧關門，就永遠有「灰色地帶」，抗疫力度亦會打折扣。