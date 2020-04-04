騰訊正式控股虎牙 虎牙鬥魚合併案將推進

美股上市的虎牙直播在官網宣佈，騰訊已向虎牙和歡聚集團發出通知函，已購買了1652萬股虎牙B類普通股，總收購價約為2.626億美元現金，交易完成後，騰訊成為虎牙最大股東，投票權提高到50.1%。

目前同為遊戲直播平台，也是在美股上市的鬥魚，第一大股東也是騰訊；外傳未來在騰訊主導下，虎牙和鬥魚將會合併。

澎湃新聞報導，虎牙CEO董榮傑發布全員信表示，在加入到騰訊大家庭後，公司將繼續保持獨立營運，虎牙的總部設在廣州不變，現有管理團隊將繼續負責公司的所有業務管理和運營。

在將資本注入虎牙的同時，騰訊的數位高層被分別任命為虎牙的董事長和董事，黃凌冬被任命為虎牙董事長，程志、蒲海濤和許光被任命為虎牙董事。

黃凌冬現任騰訊互動娛樂的總經理和騰競體育文化發展董事，在2010年加入騰訊之前，曾於1999年至2010年在第九城市任職副總裁。而程志、蒲海濤和許光目前均在騰訊任職。

單從財報數據看來，虎牙與鬥魚各有千秋，不久前發佈的2019年第四季度財報顯示，虎牙的淨利潤高於鬥魚，而鬥魚的MAU（月活躍用戶數量）高於虎牙。

值得注意的是，與虎牙、鬥魚均不同，市占率第三的觸手直播，與騰訊沒有資本關係，但在2019年底靠授權，獲得了騰訊遊戲衍生內容版權。