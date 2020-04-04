中石油董座 技術底子硬
大陸央企中石油新董事長由中石化董事長戴厚良接任，他被視為典型的技術型領導，又是財務高手，在決策拍板時，善於聽從各方意見。
甫上任就碰上國際油價大跌，戴厚良說，不能將企業發展寄望在油價攀升，需增強抗風險能力。
人民網報導，對於油價大跌，戴厚良稱，高油價未必帶來高利潤，低油價也未必就導致低競爭力。看好當前形勢任務，轉化為提質增效的攻堅戰。
正如一枚硬幣的兩面，利弊共存、正反相生。在低油價風暴的「冰窟窿」裡，做好分內事，加強自身功力，增強駕馭油市波動和市場抗風險能力。
按規定，中共央企領導班子成員退休年齡原則上為60歲，但可視情況放寬到63歲。
中石油、中石化和中海油「三桶油」董座系統內輪換是常態，好處是三桶油業務各有側重，身負三大油經驗，有利於企業全面發展。
戴厚良出生於1964年，畢業於江蘇化工學院有機化工專業，之後加入揚子石化公司，曾任芳烴廠廠長。此後20年，他一直在揚子石化工作，歷任副總經理、總經理、董事長。
網易財經報導，學化工背景的他，敲開央企總部大門的竟然是財務。他於2005年9月從揚子石化董事長任上調任中國石化財務副總監。2008年，他進入中石化集團黨組，進入核心管理層，當時年僅44歲。
業界稱，戴厚良在處事方面，善於傾聽多方意見，熟悉各項業務，在中石化內部口碑不錯。
2015年，王玉普接任中石化董事長，當時，戴厚良在中石化黨組成員中排第五。「在央企黨組成員的排名特別講究，絕對不能弄錯。」業界說，戴厚良陪著王玉普在一年內參訪十多個省市，態度積極。
隔年5月，戴厚良升任中石化集團總經理、黨組書記，其在黨組成員中的排名亦晉升為第二位。
不過，外界對戴厚良任總經理一職感到意外。業界稱，戴厚良的「逆襲」與王玉普的大力推薦有關。2018年7月，戴厚良升任中石化董事長。
不同於前任強勢性格，戴厚良是出了名的低調。在下決策時，善於聽從別人意見。對於上層而言，像戴厚良這樣的技術型人才，是否能扛起董事長大任，需時間觀察。不過，很顯然他順利通過考驗。
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