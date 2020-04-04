美柚CEO愛創業 奉行三不

廈門市證監局日前公布的一份報告，專注大陸女性市場的美柚股份，已經與券商簽訂輔導協議，將於科創板上市，這份報告還公布美柚去年營收為人民幣6.17億元（約新台幣26.7億元），淨利為1.24億元。

界面新聞報導，現年34歲的美柚董座兼CEO陳方毅，是福建莆田人，身體裡流著閩商「愛拚才會贏」的血液，大三時就創立電商導購網站「返還網」，2011年會員數超過420萬，為電商帶動的銷售額達人民幣4億元。

陳方毅在2014年入選富比士30位30歲以下創業者榜單，同年又入選了「財星」中國40位40歲以下商界精英榜單；接著2015年入選「創業邦」30歲以下創業新貴，隔年獲評為「2016年度青年閩商十大影響力人物」。

目前公司旗下有美柚、柚寶寶、柚子街等App，官方宣稱有超過2億女性用戶。

大陸科技網站DoNews報導，「不膨脹、不短視、不計較」是美柚的價值觀。來自陳方毅自己的三個小故事：一本透明的謎語書、五張小紙條和一輛從廈門到泉州的校車，影響了他的人生。

上幼兒園時，陳方毅喜歡猜謎語，家裡有本透明包裝的謎語書，裡面的答案他都倒背如流，直到有一天，一名客人問到陳方毅答不出來的問題，雖然他暗自盯著書頁很快就看到了答案，也得到大人誇獎。「當時大家的讚美讓我膨脹了，實際上，不懂就是不懂，答不出來就要誠實的說答不出來。」

五張小紙條，是公司最早創業時有五個人，創業第一年有了一些現金流，於是有人開始討論怎麼分錢，由於爭執不下，五個人各拿一張小紙條，寫上希望自己分到多少獎金，其中二人希望分得最多的，後來還是離開了公司，陳方毅說：「留下來的，都是有長期眼光，就是不短視。」

最後一個故事是一輛從廈門到泉州的校車，2008年陳方毅跟同學到廈大參觀，老師原定同學分兩批搭校車返回泉州，後來又臨時決定全部一起回泉州，原先第二批人已跑到廈門市區參觀，趕不上更改後的集合時間，團支書被老師狠狠罵了一頓。

結果團支書不僅沒投訴，還自己掏錢讓趕不上校車的同學坐車回泉州。陳方毅說，「她真正做到了不計較，現在也是公司創業合夥人陳曉君。」

新浪福建報導，時下大陸90後的創業熱潮，陳方毅認為創業最大風險不是錢的得失，而是沒有累積工作經驗貿然創業，「你的視野就停在某一個點了，也決定了公司的視野；如果一直沒有成長，就會成為公司的瓶頸，這也是我當時創業一直到現在擔心的事情。」