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大陸服務業PMI 歷史次低
昨（3）日發布的大陸3月財新服務業PMI為43，雖較2月回升16.5個百分點，但仍處於收縮區間，是2005年11月調查進行以來的次低值，顯示服務業產出繼續下滑，但下行速度放緩。
日前公布的3月財新大陸製造業採購經理人指數（PMI）為50.1，較2月的歷史最低點提高9.8個百分點；服務業PMI提高16.5個百分點至43。兩大行業PMI雙雙回升，帶動財新大陸綜合PMI升至46.7，高於2月19.2個百分點，顯示經濟景氣雖有回升，但受服務業拖累，仍處於收縮區間。
此一走勢與官方PMI一致。國家統計局公布的3月服務業PMI為51.8，回升21.7個百分點；綜合PMI回升24.1個百分點至53。
這也顯示新冠疫情初獲控制後，大陸企業復工速度逐漸加快，製造業恢復速度明顯快於服務業。
數據顯示，服務業內外需仍繼續萎縮。3月服務業新訂單指數、新出口訂單指數雖然較2月歷史低點顯著反彈，但仍處於歷史次低值。服務業企業連續兩個月減少用工，3月用工降幅較2月擴大。
據受訪企業反映，部分原因是員工自願離職，企業也考慮到前景風險，採取壓縮成本的措施。製造業就業指數在收縮區間明顯回升。綜合來看，兩大行業整體用工數量連續第三個月下降，但降幅較2月收窄。
為提振銷售，服務業企業繼續調降收費價格；製造商也普遍下調產品售價，導致綜合產出價格創下2016年以來最顯著降幅。服務業樂觀度仍然低迷，僅較2月歷史低點小幅回升，業界普遍擔心新冠疫情將會長期持續。
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