瑞幸財務造假 引發連環爆

瑞幸咖啡財務造假，公司董事長陸正耀旗下的神州租車和神州優車也受衝擊，在港股上市的神州租車昨（3）日開盤後股價一度暴跌逾70%後緊急停牌，終場股價收報港幣1.96元，跌幅達54.42%，市值蒸發超過港幣50億元。

在新三板掛牌的神州優車，昨日股價一度跌逾25.95%，跌破人民幣10元至9.5元，創下歷史新低水準。收盤時股價拉回10元之上，報10.04元，下跌21.75%。

瑞幸咖啡昨日各地門市一早就出現擠兌式消費，消費者擔心咖啡券、打折券無法使用，因此爆單搶購，手機App也跟著「崩潰」故障，各地門市大爺大媽齊上陣，大排長龍等候超過一小時。

瑞幸咖啡的董事長、實際控制人陸正耀，持股瑞幸咖啡23.94%是最大股東；他也是神州租車大股東，持股29.76%。

外界關注，被歸咎責任的瑞幸咖啡營運長（COO）劉劍，與陸正耀關係匪淺，劉劍自2008年—2015年擔任神州租車車輛管理中心副總和效益管理負責人，並做過三年神州優車效益管理主管。市場質疑營運長一人背鍋恐只是掩耳盜鈴。且瑞幸咖啡在美股上市，不能因造假連累「中國公司」和「中國資料」被貼上欺騙的標籤，讓全民買單。

大陸證監會昨日也正式表態，對瑞幸咖財務造假行為表示強烈的譴責，表示將高度關注瑞幸咖啡財務造假事件。

證監會表示，將按國際證券監管合作的有關安排，依法對相關情況進行核查，堅決打擊證券欺詐行為，切實保護投資者權益。

根據wind資料統計，陸正耀目前持股瑞幸咖啡23.94%，為第一大股東。隔夜瑞幸咖啡暴跌75%，市值縮水49.5億美元，陸正耀個人身家也縮水11.85億美元（約人民幣83.88億元）。

另根據神州租車2019年年報，公司董事局主席陸正耀夫婦持股29.76%，為公司第一大股東，聯想控股為第二大股東。昨日神州租車一度暴跌70%，停牌後收跌54%，市值縮水港幣49.18億元，陸正耀身家縮水人民幣14.64億元。若連同瑞幸咖啡市值縮水，陸正耀在這二檔股票上共蒸發人民幣98.5億元，兩天時間損失近百億元。