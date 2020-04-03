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得票率超過九成 鍾南山獲評為愛丁堡大學傑出校友
英國愛丁堡大學當地時間2日公布年度傑出校友，由中國工程院院士、國家衛健委高級別專家組組長鍾南山獲選。
據新華社報導，鍾南山在1979年1981年在愛丁堡大學醫學院進修，2008年獲得該校榮譽醫學博士學位，如今他以超過90%的高得票數當選年度傑出校友。
愛丁堡大學在網站上發表聲明，指出作為全球抗擊新冠肺炎疫情的重要人物，鐘南山成為愛丁堡大學校友獎首位獲得者完全合適。
校方的聲明指出，鐘南山的成就和他在大陸應對新冠肺炎疫情的努力讓我們産生共鳴。聲明並提及，他在2003年大陸抗SARS期間的貢獻。
鍾南山對此以郵件回應，他十分榮幸當選首位年度傑出校友，感謝所有參與投票的人。他還分享了自己近期為抗擊新冠疫情、面向歐美國家開展的系列活動。
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