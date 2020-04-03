新冠肺炎提高陸影響力？ 華春瑩：領導權不是吹出來的

新冠肺炎肆虐全球，針對外界認為大陸正將疫情轉變為地緣政治武器，以提高影響力，大陸外交部發言人華春瑩今日表示，領導權不是靠吹就能吹出來的、靠爭就能爭出來的，大陸願意與其他國家分享經驗與做法，不會將其當作地緣政治的工具。

大陸外交部今日舉行例行記者會，有媒體詢問陸方是否藉疫情增強影響力，華春瑩對此做出上述回應。

華春瑩指出，這場疫情是一場突如其來的遭遇戰和阻擊戰，在戰場上戰鬥最激烈的時候，「有誰會想到今後怎麼去論功行賞嗎？」大陸在抗擊疫情防控當中，有一些比較有效的做法和有益的經驗，陸方很樂意同其他國家分享，但不會把它用作地緣政治的武器或者工具。

華春瑩接著表示，領導權也不是說靠吹就能吹出來的，靠爭就能爭出來的。如果大陸一些有益的理念、做法和經驗，能夠為今後世界公共衛生安全和治理做出一些積極貢獻，那也是大陸作為一個負責任大國應盡的責任和義務。

此外，國際知名期刊「外交學人」刊發100名大陸學者聯名致美國社會各界的公開信，從人類命運共同體的角度呼籲全球團結合作，華春瑩表示，現在需要更多這樣的理性、冷靜、正面、積極的聲音。疫情是史無前例的，大陸與其他出現疫情的國家一樣，都是病毒的受害者。世界各國人民唯有團結合作，才能早日共同取得這場抗擊疫情的勝利。