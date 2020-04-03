陸首批新冠肺炎疫苗臨床試驗者解除隔離、身體皆好

大陸3月時開展新冠肺炎疫苗一期臨床試驗，首批108名志願者已接種，其中18名志願者結束隔離，每位解除隔離的志願者都需要照肺，目前身體狀況皆好。有個別接受低劑量疫苗接種的志願者表示，接種後幾小時出現低燒、乏力現象，但是很快恢復正常。研究團隊將繼續為結束隔離的志願者進行6個月的隨訪與體檢。

負責這項臨床實驗的中國工程院院士、軍事醫學研究院研究員陳薇曾表示，「其原理是在『學習』病毒的前提下，對病毒進行『手術』，用移花接木的方法，改造出一個我們需要的載體病毒，並注入人體產生免疫。」

志願者分為低劑量、中劑量和高劑量3組，每組36人。參加臨床實驗時間為3月16日至12月31日。據悉3月31日，首批接種重組新冠疫苗的4名志願者結束隔離觀察返家，身體狀況正常。4月2日，又有部分志願者結束隔離觀察期。

據港媒星島日報報導，武漢市一名志願者表示，他是低劑量疫苗組，上月19日接種了新冠疫苗，之後進行為期14天的隔離觀察。對於注射疫苗幾個小時後出現輕微低燒、乏力的現象，他表示「不是每個人都有」，出現身體不適的志願者，也能很快恢復正常狀態。

據中國臨床試驗注冊中心的公開資訊，該試驗的主辦單位為軍事科學院醫學研究院生物工程研究所和康希諾生物股份公司。試驗目的是測試和評價重組新冠病毒疫苗（腺病毒載體）的安全性和有效性。