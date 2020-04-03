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人行宣布分兩次定向降準 釋放資金1.7兆

聯合報 / 記者李仲維/即時報導
人行今（3）日宣布對中小銀行定向降準，將於4月15日和5月15日分兩次實施。中新社資料照片
人行今（3）日宣布對中小銀行定向降準，將於4月15日和5月15日分兩次實施。中新社資料照片

中國人民銀行（大陸央行）今（3）日宣布對中小銀行定向降準，將於4月15日和5月15日分兩次實施，每次下調0.5個百分點，共釋放長期資金約人民幣4,000億元（約新台幣1.7兆元）。

此外，人行也宣布自4月7日起，將金融機構在人行超額存款準備金利率，從0.72%下調至0.35%。

人行網站披露，這次定向降準的中小銀行，包括農村信用社、農村商業銀行、農村合作銀行、村鎮銀行和僅在省級行政區域內經營的城市商業銀行。此舉是為了支持實體經濟發展，促進加大對中小微企業的支援力道，降低社會融資實際成本。

人行表示，這次定向降準可釋放長期資金約人民幣4,000億元，平均每家中小銀行可獲得長期資金約人民幣1億元（約新台幣4.3億元），有效增加中小銀行支持實體經濟的穩定資金來源，還可降低銀行資金成本每年約人民幣60億元，透過銀行傳導，有利於促進降低小微、民營企業貸款實際利率。

人行解釋，這次定向降準之所以分兩次實施，是為了防止一次性釋放過多導致流動性淤積，確保降準中小銀行將獲得的全部資金，以較低利率投向中小微企業。這次降準後，有超過4,000家的中小存款類金融機構（包括農村信用社、農村商業銀行、農村合作銀行、村鎮銀行、財務公司、金融租賃公司和汽車金融公司等）的存款準備金率已降至6%，從大陸歷史上以及開發中國家情況來看，6%的存款準備金率是比較低的水準。

對於為何調降超額準備金利率的問題，人行表示，超額準備金是存款類金融機構在繳足法定準備金之後，自願存放在央行的錢，由銀行自主支配，可隨時用於清算、提取現金等需要。

人行指出，對超額準備金支付的利息，其利率就是超額準備金利率，2008年從0.99%下調至0.72%後，一直未做調整。這次人行將超額準備金利率由0.72%下調至0.35%，可推動銀行提高資金使用效率，促進銀行更好地服務實體經濟，特別是中小微企業。

事實上，人行定向降準早有跡象可尋。大陸國務院總理李克強周二主持國務院常務會議時就已宣布，增加針對中小銀行的再貸款再貼現額度人民幣1兆元，進一步實施對中小銀行的定向降準，引導中小銀行將獲得的全部資金。

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