瑞幸咖啡造假 連累大股東神州租車被帶崩

瑞幸咖啡財務造假，大股東陸正耀旗下的神州租車和神州優車也受衝擊，其中港股上市的神州租車3日一度暴跌逾70%後緊急停牌，股價收報港幣1.96元，跌幅達54.42%，市值蒸發超港幣50億元。

新三板掛牌的神州優車，今日股價一度跌超25.95%，跌破人民幣10元至9.5元，創下歷史新低水準。收盤報人民幣10.04元，收跌21.75%。

瑞幸咖啡今日各地門店一早就出現擠兌式消費，消費者擔心咖啡券、打折券無法使用，因此爆單搶購，手機APP因此崩潰故障，各地門店大爺大媽齊上陣，大排長龍等候超逾1小時。

瑞幸咖啡的董事長，實際控制人，發起人陸正耀，持股瑞幸咖啡23.94%是最大股東；他也是神州租車大股東，持股29.76%。

外界關注，被歸咎責任的瑞幸咖啡COO劉劍，與陸正耀關係匪淺，劉劍自2008年—2015年擔任神州租車車輛管理中心副總和效益管理負責人，並做過3年神州優車效益管理主管。市場質疑COO一人背鍋恐只是掩耳盜鈴。且瑞幸咖啡在美股上市，不能因造假連累「中國公司」和「中國資料」被貼上欺騙的標籤，讓全民買單。

大陸證監會今日也正式表態，對瑞幸咖財務造假行為表示強烈的譴責，表示將高度關注瑞幸咖啡財務造假事件。

根據wind資料統計，陸正耀目前持股瑞幸咖啡23.94%，為第一大股東。隔夜瑞幸咖啡暴跌75%，市值縮水49.5億美元，陸正耀個人身家也縮水11.85億美元。