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大陸央行背書 絕不讓市場出現「錢荒」

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
中國人民銀行副行長劉國強。取自中國證券報
中國人民銀行副行長劉國強。取自中國證券報

中國人民銀行副行長劉國強今日保證，絕不會讓市場出現「錢荒」， 他指出，疫情對銀行信貸資產造成一定的下遷壓力，但中國的銀行業風險抵禦的「彈藥」充足。他並表示，人行將進一步實施對中小銀行的定向降準。

針對疫情衝擊下的金融風險，大陸國新辦今日舉行記者會，出席包括財政部副部長許宏才、中國人民銀行副行長劉國強、銀保監會副主席周亮。

人民銀行副行長劉國強指出，幫助銀行業風險抵禦的「彈藥」，將新增人民幣1兆元再貸款再貼現額度，他透露，目前沒有規定利率，但鼓勵中小銀行以低利率向小企業貸款，方式為通過獎勵性考核來引導中小銀行降低對中小微企業的貸款利率，具體政策很快會發布。

人行強調，下一步穩健的貨幣政策要更加注重靈活適度，將加強貨幣政策總量、逆週期調節，同時處理好穩增長、防風險和控通膨的關係，實現M2和社會融資規模的增速與名義GDP增速基本匹配並且略高。

中國人民銀行 疫情

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