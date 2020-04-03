新規急上路！跨境司機北上要先檢疫 業界憂中港物流斷線

香港跨境貨運業收到內地通知，明天凌晨起將收緊香港跨境貨車司機入境廣東限制，包括須出示港府提供的健康證明，或檢測機構提供的核酸檢測證明等。香港業界批評新措施推行倉卒，指出一旦實施入境限制，中港兩地物流供應鏈會中斷，影響日常用品供應，繼而導致物價飆升。

明報報導，香港入口蔬菜批發商商會會長袁昌說，目前每天逾2000噸內地菜供港，占市場近九成，若跨境司機因沒健康證明而不能出入境，必影響蔬菜供應。冰鮮禽畜業商會主席郭時興表示，現時每天有12萬隻冰鮮雞、2萬隻冰鮮鵝鴨供港，因保鮮期短而需每日運港，擔心措施令冰鮮家禽供應減少。

香港陸路客貨運輸業議會主席蔣志偉稱新措施推行倉卒，業界逾萬司機難在日內取得健康證明，擔心中港供應鏈中斷，希望措施延遲三星期，司機並可在內地醫院檢測。

根據港府數據，各陸路口岸今年3月每日平均有8197架次貨車入境香港（出境8186架次），較1月的6838架次（出境6815架次）升近20%。深圳市口岸辦公室公告顯示，所有跨境司機自上周五起已須在內地口岸接受核酸檢測。換言之新措施變相將檢測責任轉移給跨境司機。

港府發言人說，會與深圳當局商討，確保跨境貨運物流正常運作。