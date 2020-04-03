港大：港首季GDP崩塌式暴跌8.3% 恐引發店鋪退租海嘯

香港大學發表宏觀經濟預測報告指出，受到新冠肺炎疫情爆發打擊下，預料香港本地及外部需店於2020年首季面臨崩塌式下跌，首季實質GDP預料按年大跌8.3%，全年經濟收縮3%，為1998年亞洲金融風暴以來最大跌幅。

香港01報導，報告指出全球疫情急促擴散，拖累發達國家陷入經濟衰退，在疫情﹑中美貿易磨擦及石油價格戰陰霾下，預料經濟收縮將持續。

報導指出，報告預料今年第2季實質GDP預計比去年跌5.2%，失業率預料惡化至4.5%，在不利經濟環境下，今年經濟將面臨挑戰，預料全年經濟收縮3%，較上次公布的預測下調3.4個百分點，為1998年亞洲金融風暴以來最大跌幅。

另據香港經濟日報報導，受新冠肺炎疫情持續蔓延影響，零售遇重創，最近陸續傳出名表店鋪退租、棄租等消息。鐘表珠寶早年以高租金搶鋪，如今收縮，鋪租由高峰期下跌一半以上，對鋪租影響甚大。但從租戶數目上，餐廳面對寒冬，才是商鋪市場最大衝擊。

報導說，由於港府限制人流，恐令更多食肆、餐廳倒閉，由於飲食業是商鋪市場最大「租戶」，若倒閉潮出現，對鋪位市場的衝擊，比鐘表、珠寶等奢侈品行業退潮的影響更大。

據美聯工商鋪早前調查，4大零售核心區(尖沙咀、旺角、銅鑼灣及中環)156條街道，共涉7503間商鋪，餐飲業租戶占1824間，占約24%，是各行業最多，鐘表、珠寶店等奢侈品，僅占約5%，而衣服/鞋履/皮具合共約800多間。從而可見，鐘表珠寶店承擔呎租最高，但僅集中於一兩個重要地點(羅素街、廣東道等)。論到全面性，餐廳在數量上是商鋪市場大戶，故是鋪位走勢關鍵。

不少業內人士指，很多餐廳、酒吧近月隨時有倒閉危機。據報導，全港大約3萬間食肆，一旦出現結業潮，對商鋪市場造成兩大影響。第一吉鋪(空屋)數量增加，租金進一步受壓。 第二，飲食從業員是香港勞工市場主力之一， 一旦結業失業率上升，消費力又再減弱，惡性循環下，有意開業的人只會減少，鋪位租務市場更淡靜，租金調整期更長。