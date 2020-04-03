防中國藉民用轉軍用 美國收緊高科技出口

疫情當前，路透報導，若干消息人士透露，美國川普政府正緊縮高科技出口規定，以防中國透過民用等途徑取得美國先進商用科技，然後轉移到軍事用途。

美國高層官員上月25日在會議中商定3項措施，設立一些門檻，防止中國公司購買美國某些光學材料、雷達設備和半導體，不過這些措施尚未定案。

報導指出，這些措施提出的同時，美中正因為新冠病毒疫情以及相互驅逐對方記者而致關係交惡。

這些措施也顯示，美國政府內部對中國國家主席習近平倡言的「軍民融合發展」政策日益緊張。這項政策力求壯大中國軍力，且同步加強科技發展。

川普政府內部強硬派人士指稱，現在是依照中國政策來更新美國規定的時候了，因為美國某些對外出口的核准與否，主要是根據軍用或民用來決定。

白宮卸任官員默里森（Tim Morrison）說：「既然中國人告訴我們，我方出於商業目的對他們提供的任何東西都將交付軍方，那麼我方出口管制法規保留用途區分又有什麼意義？」

默里森參與修改法規的工作，而此工作最晚從去年就已著手進行。目前尚不清楚，美國總統川普是否會簽署這些修改措施。

產業界憂心，這些包括撤銷許可例外的新規定，恐使中國買家投向他國競爭廠商的懷抱。

另據本報系聯合報報導，美國對華為的封殺持續加碼，有消息傳出，美國政府多部門官員，將對華為採取新限制措施，限制全球向華為供應晶片，中共外交部發言人華春瑩2日表示，對於美方的這種科技霸凌主義，大陸政府絕不會坐視不理。

路透報導，美國政府高級官員已同意，對華為全球晶片供應採取新的限制措施，也就是使用美國晶片製造設備的外國企業，需要獲得美國許可證，才能向華為供應特定的晶片。