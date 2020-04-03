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首個新冠疫苗接種結果出來了 CT顯示雙肺紋理清晰正常

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
試驗編號004的靳官萍，也是首批4位接種志願者中唯一的女性。取自觀察者網
試驗編號004的靳官萍，也是首批4位接種志願者中唯一的女性。取自觀察者網

大陸研發新型冠狀病毒疫苗（腺病毒載體），第一批四個人的疫苗臨床試驗結果今日公佈，電腦斷層掃描（CT）顯示4人都「雙肺紋理清晰，非常正常。」

新冠疫苗大陸進行的一期臨床試驗有108人完成接種，其中18人在3月31日已滿14天醫學觀察期結束隔離，按研究計畫完成采血，並進行肺部CT檢查。

其中，第一批4人的疫苗臨床試驗結果今日公佈，肺部CT檢查結果顯示，4人都雙肺紋理清晰，非常正常。但這還不意味著試驗結束，志願者在隨後的6個月中c96ru; 配合開展研究隨訪，並進行7次血液樣本採集，主要用於抗體檢測。

中新網報導，試驗編號004的靳官萍，也是首批4位志願者中唯一的女性，他表示，參與臨床試驗以來，她自覺身體狀況很好，只是最近幾天因為武漢降溫，她稍有打噴嚏、流鼻涕的症狀，但並無大礙。結束觀察療養後，已經回歸到日常工作與生活，目前一切正常。

疫苗 新型冠狀病毒

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