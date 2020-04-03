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談大陸與西方應對新冠肺炎 胡錫進讚：大陸靠譜

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
大陸環球時報總編胡錫進。圖／取自人民日報
大陸環球時報總編胡錫進。圖／取自人民日報

新冠肺炎疫情正在全球大流行，大陸環球時報總編胡錫進今日撰文指出，大陸與外部世界形成日益強烈的反差，反差非僥倖出現，有著強烈的制度基因，「中國的毛病有很多，但這個國家在維護人民的根本利益上又是那麼的靠譜」，讚揚了大陸在新冠肺炎的做法。

胡錫進首先表示，武漢「封城」像是很久以前的事情，那段時間「追責」與「反思」是網路上熱度最高的兩個詞彙。之後在武漢發生的所有錯誤都在西方國家重新、並且更加嚴重的又犯了一遍。

胡錫進接著說，原本以為大陸的問題出現在缺少輿論監督，如果有那幾名醫生不被訓誡的輿論環境，以及武漢和湖北官員「大維穩」的觀念能夠不那麼強烈，這場悲劇就完全可以避免。然而從歐洲到美國，都是西式言論自由的中心地帶，那裡也沒有維穩的目標，但悲劇卻像多米諾骨牌一樣，把那些國家一一推倒。

胡錫進接著自問自答，「那麼，是武漢更不容易避免最初的錯誤和混亂，還是西方國家更不容易避免呢？答案顯然是前者。」

他說，對武漢來說，新冠病毒畢竟是全新的疾病，對它需要有一個認識的過程，這個過程出問題，首先有一個科學層面的局限。而西方國家對新冠病毒的認識是站在中國肩膀上的，而且武漢封城又是對這種病毒不可控危險的震耳欲聾的宣告。

胡錫進表示，西方國家如果參照大陸從廣東到黑龍江任何一省的做法，都能夠在很短時間裡清理掉國內零星的感染病例，確保疫情不在本國大規模暴發。

新冠肺炎 COVID-19

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