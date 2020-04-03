東盟中藥材進口 廣西成主通道

廣西藥品監督管理局2日披露，2019年，從廣西口岸進口的中藥材數量占中國大陸進口中藥材總量的約65%，其中，東盟（台灣稱為東協）中藥材從廣西入關的品種和數量呈井噴式增長，廣西逐漸成為東盟中藥材進口通道。

中新社報導，廣西藥品監督管理局藥品註册處處長黃祥遠指出，大陸國家批准的廣西中藥材進口通關口岸有南寧、憑祥、東興、龍邦四個，近年來，隨著中國-東盟博覽會的舉辦，以及中國（廣西）自由貿易試驗區、防城港國際醫學開放試驗區建設的推進，中國-東盟藥品國際經貿合作快速發展。

2019年8月至今，通過南寧口岸通關的藥品（藥材）共141筆，總重量3840噸，總貨值1291萬美元，進口量較2018年同比增長300%。短期內，南寧口岸已躍居中國大陸中藥材進口第一大口岸。2019年5月，大陸國家藥監局新修訂「進口藥材管理辦法」，明確對首次進口的藥材，由省級藥品監督部門進行審批，其所在地省級藥品檢驗機構承擔樣品檢驗工作。

廣西食品藥品檢驗所所長趙莊表示，上述辦法實施後，自2019年9月起，該所進口藥材檢驗量激增，共收到進口藥材檢驗通知書90次，涉及1528個揀樣，約5000噸，價值約1621萬美元，業務量同比增長超300%。

「以前，廣西藥材進口主要以食品、農產品的名義通過邊民互市進口，以藥材報驗的品種、數量極少。現在，增加到石斛、西紅花、乳香、丁香、豆蔻、肉豆蔻、蓽茇、決明子、小茴香、西青果、西紅花等11個，主要來自印尼、柬埔寨、馬來西亞等東盟國家，還有伊朗、印度等『一帶一路』沿線國家。」趙莊說。

為做好進口藥材檢驗工作，廣西食品藥品檢驗所指導各藥材進口公司做好貨源質量把控、運輸存儲等工作，同時注重把關檢驗過程。目前，廣西食品藥品檢驗所已出具揀樣檢驗報告822個，不合格455個，有效保障進口藥材的產品質量。