廣州、佛山合設科技專區

廣東省佛山市科學技術局2日披露，最新印發的「廣州市科學技術局佛山市科學技術局關於推進廣佛科技創新合作的工作方案」提出，廣州、佛山將探索設立廣佛科技合作專區。目前，廣州、佛山推進共建廣佛高質量發展融合試驗區，推動廣佛同城化邁上新水平。

中新社報導，該方案提出，發揮廣州—佛山極點帶動作用，共同建設粵港澳大灣區國際科技創新中心。積極探索同城化發展新路徑和新模式，將廣佛建設成為大陸全國同城化發展的示範區、粵港澳合作核心樞紐、國家服務業和先進製造業高地。

該方案稱，要發揮廣州IAB（新一代信息技術、人工智能、生物醫藥）、NEM（新能源、新材料）等產業優勢，結合佛山先進製造業和新興產業的基礎和需求，探索由兩地財政聯合設立廣佛產業核心技術攻關專項資金，支持兩地企事業單位合作開展核心技術聯合攻關，力爭取得一批前沿性、引領性核心技術。

同時，廣州、佛山要建立健全開放型的科技資源共享體系，推動廣佛科技基礎設施、科技智力資源（專家庫）、專業技術服務平台、科技文獻信息資源和大型科學儀器開放共享，提高重大科技資源平台利用效率。探索聯合設立廣佛科技基金，支持兩地平等申報。

方案還提出，廣佛攜手推動港澳高校合作辦學，建立聯合實驗室和研究院。