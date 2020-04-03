廣東第3個 佛山GDP突破兆元人民幣

「2019年佛山市國民經濟和社會發展統計公報」4月2日正式公布。該公報顯示，根據廣東省統計局統一核算，2019年佛山市地區生產總值初步核算總量為10751.02億元（人民幣，下同），比上年增長6.9%。這是繼廣州、深圳之後，佛山成為廣東省第三個GDP突破兆元人民幣大關的城市。

中新社報導，佛山是民營經濟大市，目前民營企業數量占比超過九成。2019年佛山市民營經濟增加值6748.31億元，占該市生產總值的比重為62.8%。

報導稱去年佛山地方一般公共預算收入731.47億元，比上年增長4.0%。在財政收入保持穩定增長的同時，佛山延續了「藏富於民」的勢頭。

該公報顯示，2019年末佛山金融機構本外幣存款餘額16948.10億元，比上年末增長10.25%。其中境內住戶存款餘額8383.03億元，同比增長10.63%。與此同時，2019年全年佛山居民人均可支配收入54043元，比上年增長8.9%，扣除價格因素實際增長5.8%；人均生活消費支出37160元，同比增長9.1%，扣除價格因素實際增長6.0%。

2019年末佛山市常住人口815.86萬人，比上年末增加25.29萬人，同比增長3.20%。

在居民消費中，除購房外，買車往往是最大宗的消費之一。該公報顯示，2019年末佛山民用汽車保有量273.58萬輛，比上年末增長8.0%。其中，私人汽車248.08萬輛，同比增長7.3%。