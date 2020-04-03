一二線城市找房升溫 3月上漲逾3成

58同城、安居客2日發布的「2020年一季度樓市總結報告」顯示，今年3月中國大陸新房找房熱度繼續回升，環比上漲近三成，其中，一二線城市找房熱度上漲更為明顯。

中新社報導，這份報告指出，2020年1月分，受到假期和疫情雙重影響，大陸各地新房的找房需求比較低，處於低谷。2月分中國大陸找房熱度環比出現回升。進入3月，隨著疫情防控取得一定成果，各地找房需求出現明顯上漲，訪問高峰出現，大陸各地找房熱度環比上漲28.2%，同比上漲5.6%。

一二線城市找房熱度上漲更為明顯，環比漲幅均超過30%。在新一線城市中，新房熱門找房城市多在中西部，西安、重慶、成都為前三甲。

值得注意的是，報告顯示，一季度環京等一線城市周邊區域找房熱度出現明顯上升。一季度，環京城市區的找房熱度同比上漲4.3%，環比2019年四季度上漲17%；環滬、環廣深城市區的找房熱度環比上漲約5%。其中，環廣深地區之中，受廣佛一體化影響，佛山找房熱度有顯著上升，超越深圳，成為區域內第二熱門找房的城市。

除了找房熱度回升外，3月的購房者信心指數也有所上漲。報告顯示，2020年一季度購房者信心指數總體看漲，其中，1月信心指數比較低，為96，2月上漲至99.4，3月升至100.9。

該機構的一份調研顯示，3月則有42.8%的購房者認為今年是買房的好時機，32.9%的購房者認為今年樓市成交量將同比（與上一年同期相比）上漲；45.8%的購房者明確未來一年內打算買房。

多地房價由跌轉漲。據中國指數研究院統計數據，2020年3月，百城住宅平均價格為每平方公尺15195元人民幣，環比上漲0.14%，上月這一數據為下跌0.24%。