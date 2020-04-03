炒作虛擬貨幣 財產損失難追回

中國互聯網金融協會2日發出風險提示稱，一些虛擬貨幣交易平台在中國大陸將其定為非法後，「出海」經營，存在炒作風險，一旦發生財產損失很難追回。協會強調，大陸國內任何機構和個人都應嚴格遵守法律和監管規定，不參與虛擬貨幣交易活動及相關投機行為。

中新社報導，2017年，中國人民銀行（大陸央行）會同中央網信辦等七部門發文明確，虛擬貨幣交易和ICO行為是非法金融活動，並開展清理整頓工作。

為逃避監管打擊，一些虛擬貨幣交易平台註册或將服務器設置在境外，繼續從事相關活動。近期國際金融市場波動較大，有平台開始炒作「虛擬貨幣是超越黃金白銀的避險資產」概念，而實際情況則是其價格大幅下跌致使消費者損失慘重。不僅如此，這些平台還通過機器人程序刷量、篡改數據等行為，藉以營造出虛擬貨幣交易市場的繁榮假象。

中國互聯網金融協會表示，通過對部分平台的交易數據抽樣分析，40多種虛擬貨幣交易日換手率超過100%，70多種日換手率超過50%，在幣種交易單價和市值均不高的情況下刷出巨額交易量；還有平台直接採用粗陋手段，爬取其他平台信息，完全複製偽造交易量。

在誘導消費者入場後，平台會採用各種操縱市場手段侵占消費者財產。如採取高買低賣，高頻交易等惡意操作程序，或使用橫盤、拉盤、砸盤等技術手段操縱交易，甚至通過宕機、拔網線、凍結資產等手段使交易突然停滯，參與槓桿交易的消費者因無法主動平倉引發爆倉而損失慘重。