支付寶 推出超低門檻基金投顧

支付寶母公司螞蟻金服和全球最大公募基金公司Vanguard集團（先鋒領航集團）合作，2日在中國大陸推出超低門檻的投資顧問服務。

中新社報導，相比國外投資顧問服務的高門檻，此次雙方合作將投資門檻降低到800元人民幣，相當於每個普通中國人都能擁有專屬投資管家。

基金投資顧問在國際上屬於中高端理財服務，如今在中國大陸能够大幅降低門檻，主要原因是在線服務極大降低了人工成本，支付寶的人工智能、雲計算等技術能力也讓理財變得更簡單。

Vanguard集團在全球資產管理規模超過6兆美元，相當於中國大陸前十大基金公司管理資產總和的6倍。此次上線的「幫你投」對中國股票、債券等大類資產各進行了1萬次模擬，以更好適應中國大陸市場。

與傳統賣方代理的基金銷售模式相比，基金投顧採用買方代理的模式，強調為客戶提供量身定制的理財規劃和全天候的資產配置服務。界面新聞引述業界人士表示，基金投顧是當前理財領域最受關注的新模式，將改變長久以來以銷售代理機構為主導的基金行銷方式。

根據測試，系統會給每一個投資者做風險評判，並推薦匹配的基金組合。投資者認可建議後，接下來所有投資操作都由智能模型和專業團隊完成。

自2013年餘額寶上線開始至今，支付寶理財平台已成為中國大陸最大的理財平台。