穩外貿、穩外資 江蘇多措並舉

新冠肺炎疫情導致外貿大省江蘇進出口、利用外資出現不同程度下滑。今年1至2月，江蘇外貿進出口同比下降超過10%，實際使用外資同比下降5%。外貿企業普遍反映，國際展會、海外訂單延遲或取消，物流不暢，國際供應鏈有斷供風險，進出口業務承壓。江蘇多措並舉，穩外貿、穩外資基本盤。

中新社報導，江蘇實際利用外資規模十多年居中國大陸第一，2019年實際使用外資總量達257億美元。當前，境外疫情呈現加速擴散蔓延態勢，全球貿易投資活動受到嚴重衝擊。

江蘇省商務廳副廳長、新聞發言人周常青2日在江蘇省政府新聞發布會上認為，IMF預測全球經濟因疫受拖累，中國大陸也難獨善其身。危中尋機，江蘇打出穩外貿、穩外資組合拳。

「復工穩就業，復產穩經濟，產業鏈『整體性復工』更重要。」周常青表示，至3月底，江蘇外資企業復工復產率達95%，規模以上外資企業復工復產率達99.7%；外貿企業復工逾九成，其中規模以上、重點外貿企業全部復工。

特殊時期，招商引資未斷檔。江蘇以「屏對屏」洽談、在線招商、在線簽約模式，引入帶動力強、示範效應明顯的項目。疫情期間，江蘇省簽約外資項目118個，預計投資總額143.6億美元，美國星巴克最大海外生產性投資落地昆山。

周常青表示，通過長三角一體化協同、通關一體化等措施，江蘇協調解決國際供應鏈斷鏈、境外人員返崗等問題，鼓勵外貿企業利用大型電商平台、「宅購」「拼購」「社區團購」等無接觸配送方式拓展大陸國內市場。

南京海關副關長彭偉鵬2日在受訪時表示，海關放寬滯報金、滯納金減免範圍，降低進出口環節成本。扶持全貨機業務發展，通過引入跨境電商、市場採購等新興貿易業態，疊加國際郵件交換站功能，支持中歐班列發展。