快訊

英相強生染新冠肺炎一周後仍有症狀 將繼續隔離

陸民眾憂糧食危機掀搶購潮 商務部：庫存夠無須囤糧

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
大陸商務部消費促進司副司長王斌。圖／取自百度
大陸商務部消費促進司副司長王斌。圖／取自百度

疫情關係，全球多個國家限制糧食出口，大陸多地因此出現民眾購買、囤積糧食風潮。大陸商務部今日為此表示，中國大陸是世界第一大糧食生產國與消費國，糧食生產連年豐收、庫存充裕、儲備也充足，價格亦穩定，國際市場對大陸糧食供應影響甚小，民眾無須在家中囤積糧食。

新冠肺炎疫情影響，近期哈薩克、越南等國陸續宣布限制糧食出口，大陸多地因此出現搶購潮，尤其以湖北最為嚴重。許多民眾因為開著車搶購，大批車輛出行也讓當地交通癱瘓。

據新華社報導，大陸商務部消費促進司副司長王斌今日在商務部網上記者會上表示，各地批發、零售市場大米、麵粉、食用油貨源充足，價格穩定。糧食生産加工企業復工向好，産能充沛。消費者完全沒有必要擔心糧食供應短缺及價格大幅上漲問題，無須集中批量購買、在家中囤積糧食。

王斌說，大陸口糧年均消費量為2億多噸。2019年大陸小麥、玉米、大米三大主糧庫存結餘2.8億多噸，完全可以實現自給自足，不進口也不會導致國內糧食供給短缺。大陸糧食進口主要以大豆、粗糧等飼料糧為主，進口的大米、小麥分別只占大陸國內消費總量1%和2%，主要起到品種串換和調劑作用。

疫情 新冠肺炎

延伸閱讀

大陸加強管理 發現無症狀感染者2小時內網路直報

疫情、油價戰衝擊 全球糧食價格3月重挫

全球恐爆糧食危機 中國民眾搶購囤積

陸商務部：加速協助外企復工

相關新聞

正研究同意台灣以觀察員加入WHO？陸使館駁：假消息

中國大陸駐日本大使館3月31日發布「駐日本使館發言人就個別日本媒體發布虛假涉華報導發表談話」指出，個別日本媒體公然發布虛...

美加碼封殺華為 陸外交部：科技霸凌主義不會坐視不理

美國對華為的封殺持續加碼，有消息傳出，美國政府多部門官員，將對華為採取新限制措施，限制全球向華為供應晶片，中共外交部發言...

黃奇帆：隨疫情發展 全球資金湧向中國機會甚高

全球經濟因新冠肺炎疫情遭重創，不過藍迪國際智庫聯合主席、中國國際經濟交流中心副理事長黃奇帆近來預測，未來一段時間，隨著疫...

螞蟻金服聯手先鋒領航 大陸首家合資基金投顧上線了

螞蟻金服和全球最大公募基金公司先鋒領航集團獨家合作的基金投資顧問服務「幫你投」今（2）日在支付寶上線，投資門檻只要人民幣...

陸新增新冠肺炎確診病例35例 新增無症狀感染者55例

大陸國家衛健委今（2）日公布的最新數據顯示，1日0-24時，31個省區市報告新增新冠肺炎確診病例35例，均為境外輸入病例...

新冠肺炎大流行 陸官員：大陸還沒接近尾聲

大陸國家疾控中心首席流行病學家曾光今（2）日表示，新冠肺炎成為大流行是事實。「中國還沒接近尾聲，只是進入了新的階段，在全...

中國上市公司協會會長訪工業富聯感言：郭董眼光獨特

中國上市公司協會會長宋志平參訪富士康旗下工業富聯後撰文指出，熄燈工廠、智慧製造以及技術型CEO，是富士康給大陸製造的三大...

香港米其林餐廳不敵疫情 利苑11店停業半月

香港米其林餐廳不敵疫情，利苑酒家集團昨天宣布，即日起暫停營業半個月。

匯控取消派息 香港小股東損失慘重

在英國監管部門要求下，匯豐控股、渣打銀行、巴克萊等多家英國銀行決定取消派息。港人視滙控為「退休保障」，這下退休生活備添變數

北京清華公衛學院成立 陳馮富珍任首任院長

據北京日報客戶端4月2日報導，4月2日上午，北京清華大學萬科公共衛生與健康學院成立，世界衛生組織前總幹事陳馮富珍出任首任...

人民幣中間價重貶224基點 業界：美元指數上升空間有限

中國外匯交易中心公布，人民幣兌美元中間價今（2）日重貶224個基點，報7.0995。

傳美國對大陸高科技出口 將進一步收緊

路透引述消息人士透露，美國政府正打算收緊規則，以防止大陸透過民用商業等途徑獲取美國先進技術、然後轉為軍用。

熱門新聞

留美學生指中國人「賤骨頭」與網友對罵 引發官方關注

國台辦旗下網站發文：2024之前兩岸會不會攤牌？

港媒提及台灣加入WHO 遭港府官員指責違反一國兩制

大陸貿商重傷 衝擊全球鏈

解除「冬眠」狀態！北京恢復運轉 疫情第二波來襲成隱憂

新冠肺炎大流行 陸官員：大陸還沒接近尾聲

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。