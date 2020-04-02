陸民眾憂糧食危機掀搶購潮 商務部：庫存夠無須囤糧

因疫情關係，全球多個國家限制糧食出口，大陸多地因此出現民眾購買、囤積糧食風潮。大陸商務部今日為此表示，中國大陸是世界第一大糧食生產國與消費國，糧食生產連年豐收、庫存充裕、儲備也充足，價格亦穩定，國際市場對大陸糧食供應影響甚小，民眾無須在家中囤積糧食。

受新冠肺炎疫情影響，近期哈薩克、越南等國陸續宣布限制糧食出口，大陸多地因此出現搶購潮，尤其以湖北最為嚴重。許多民眾因為開著車搶購，大批車輛出行也讓當地交通癱瘓。

據新華社報導，大陸商務部消費促進司副司長王斌今日在商務部網上記者會上表示，各地批發、零售市場大米、麵粉、食用油貨源充足，價格穩定。糧食生産加工企業復工向好，産能充沛。消費者完全沒有必要擔心糧食供應短缺及價格大幅上漲問題，無須集中批量購買、在家中囤積糧食。

王斌說，大陸口糧年均消費量為2億多噸。2019年大陸小麥、玉米、大米三大主糧庫存結餘2.8億多噸，完全可以實現自給自足，不進口也不會導致國內糧食供給短缺。大陸糧食進口主要以大豆、粗糧等飼料糧為主，進口的大米、小麥分別只占大陸國內消費總量1%和2%，主要起到品種串換和調劑作用。