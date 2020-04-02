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美加碼封殺華為 陸外交部：科技霸凌主義不會坐視不理

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
中共外交部發言人華春瑩。圖/中共外交部官網
中共外交部發言人華春瑩。圖/中共外交部官網

美國對華為的封殺持續加碼，有消息傳出，美國政府多部門官員，將對華為採取新限制措施，限制全球向華為供應晶片，中共外交部發言人華春瑩2日表示，對於美方的這種科技霸凌主義，大陸政府絕不會坐視不理。

華春瑩指出，美國政府將對華為採取新限制措施，會怎麼做要問美方才清楚，但她注意到這兩天華為公司的輪值董事長徐直軍，已經有一番表態。

華春瑩強調，大陸政府的立場是一貫的，堅決反對美國動用國家力量，以莫須有的罪名無端地去打壓特定的大陸的企業。那麼對於美方的這種科技霸凌主義，大陸政府絕不會坐視不理。

路透於3月26日報導，美國政府高級官員已同意，對華為全球晶片供應採取新的限制措施，也就是使用美國晶片製造設備的外國企業，需要獲得美國許可證，才能向華為供應特定的晶片。

分析認為，美國此舉的目的主要是為了限制台積電對華為的晶片銷售，以打擊華為的全球晶片供應，台積電是世界最大的晶片代工廠，也是華為海思的主要晶片製造商之一。

華春瑩 台積電 霸凌

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