黃奇帆：隨疫情發展 全球資金湧向中國機會甚高

全球經濟因新冠肺炎疫情遭重創，不過藍迪國際智庫聯合主席、中國國際經濟交流中心副理事長黃奇帆近來預測，未來一段時間，隨著疫情發展會有更多外商看到中國大陸產業鏈市場發展前景，且願意將資金投給準備加入中國大陸產業鏈集群的企業。這種趨勢將為中國帶來資本市場發展和建立產業鏈集群的百年不遇的歷史性機遇。

據新浪財經報導，黃奇帆表示，大陸市場已在疫情衝擊後逐漸恢復，且由於大陸的一些地方形成了產業鏈聚集，聚集化的生產模式降低從全球採購零件帶來的風險，在疫情時期更凸顯其競爭力。

黃奇帆表示，原本很多企業認為中國的產業鏈會因為疫情被其他國家拋棄，甚至中國會與世界經濟被動脫鉤，但是隨著全球疫情範圍擴增，導致大停工，中國反倒成為世界上生產力最穩定的地區，為現階段製造業的避風港，必將有更多發展機會。

黃奇帆指出，進入三月份以來，中國製造業復工復產的狀況冷熱不均，很多企業由於歐美訂單的消失無法復產、甚至面臨倒閉。但有一些企業訂單沒有下降，反而有較大幅度的增長，例如蘇州、重慶等地的電子製造產業。探究原因，是因為在這些地方已經形成了產業鏈集群，電子製造相關的配套零部件，超過 80%是在本地生產的。

黃奇帆分析，從全球來看，能夠接納這部分資金並滿足回報需要的市場並不多，中國市場目前疫情控制的最好，也是投資風險最小的地方，所以全球流動性湧向中國市場也是未來一段時間的大概率事件。流動性湧入對中國來說是機遇、也是一個巨大的挑戰。

從金融市場來看，黃奇帆指出，通過合理引入外資，能夠激發中國金融市場發展的潛力，尤其是中國股市會獲得更多的國際資本關注，為中國上市公司發展帶來國際資金支持，從而更有利於上市公司加快建設產業鏈集群。

再從實體經濟來看，他表示，中國接納全球產業鏈、打造產業鏈集群的過程，將會獲得大量的國際低成本的資金支持，真正做到「引資補鏈」、「引資擴鏈」，加速完成中國四大經濟圈、九大戰略性新興產業的產業鏈集群建設。