快訊

曾被預言是全球疫情第2慘 美媒：台灣用行動粉碎看衰

觀光局桃機旅服中心遭網路霸凌 基層員工鳴不平

聽新聞
test
0:00 / 0:00

黃奇帆：隨疫情發展 全球資金湧向中國機會甚高

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
中國國際經濟交流中心副理事長黃奇帆。圖／取自中新網
中國國際經濟交流中心副理事長黃奇帆。圖／取自中新網

全球經濟因新冠肺炎疫情遭重創，不過藍迪國際智庫聯合主席、中國國際經濟交流中心副理事長黃奇帆近來預測，未來一段時間，隨著疫情發展會有更多外商看到中國大陸產業鏈市場發展前景，且願意將資金投給準備加入中國大陸產業鏈集群的企業。這種趨勢將為中國帶來資本市場發展和建立產業鏈集群的百年不遇的歷史性機遇。

據新浪財經報導，黃奇帆表示，大陸市場已在疫情衝擊後逐漸恢復，且由於大陸的一些地方形成了產業鏈聚集，聚集化的生產模式降低從全球採購零件帶來的風險，在疫情時期更凸顯其競爭力。

黃奇帆表示，原本很多企業認為中國的產業鏈會因為疫情被其他國家拋棄，甚至中國會與世界經濟被動脫鉤，但是隨著全球疫情範圍擴增，導致大停工，中國反倒成為世界上生產力最穩定的地區，為現階段製造業的避風港，必將有更多發展機會。

黃奇帆指出，進入三月份以來，中國製造業復工復產的狀況冷熱不均，很多企業由於歐美訂單的消失無法復產、甚至面臨倒閉。但有一些企業訂單沒有下降，反而有較大幅度的增長，例如蘇州、重慶等地的電子製造產業。探究原因，是因為在這些地方已經形成了產業鏈集群，電子製造相關的配套零部件，超過 80%是在本地生產的。

黃奇帆分析，從全球來看，能夠接納這部分資金並滿足回報需要的市場並不多，中國市場目前疫情控制的最好，也是投資風險最小的地方，所以全球流動性湧向中國市場也是未來一段時間的大概率事件。流動性湧入對中國來說是機遇、也是一個巨大的挑戰。

從金融市場來看，黃奇帆指出，通過合理引入外資，能夠激發中國金融市場發展的潛力，尤其是中國股市會獲得更多的國際資本關注，為中國上市公司發展帶來國際資金支持，從而更有利於上市公司加快建設產業鏈集群。

再從實體經濟來看，他表示，中國接納全球產業鏈、打造產業鏈集群的過程，將會獲得大量的國際低成本的資金支持，真正做到「引資補鏈」、「引資擴鏈」，加速完成中國四大經濟圈、九大戰略性新興產業的產業鏈集群建設。

疫情 實體經濟 上市公司 新冠肺炎

延伸閱讀

證交所4/6-4/10引資說明會 33公司入列

中國上市公司協會會長訪工業富聯感言：郭董眼光獨特

新世紀、誠美材 恢復普通交易

上市公司去年營收衰退0.68% 獲利減9.01%

相關新聞

黃奇帆：隨疫情發展 全球資金湧向中國機會甚高

全球經濟因新冠肺炎疫情遭重創，不過藍迪國際智庫聯合主席、中國國際經濟交流中心副理事長黃奇帆近來預測，未來一段時間，隨著疫...

正研究同意台灣以觀察員加入WHO？陸使館駁：假消息

中國大陸駐日本大使館3月31日發布「駐日本使館發言人就個別日本媒體發布虛假涉華報導發表談話」指出，個別日本媒體公然發布虛...

螞蟻金服聯手先鋒領航 大陸首家合資基金投顧上線了

螞蟻金服和全球最大公募基金公司先鋒領航集團獨家合作的基金投資顧問服務「幫你投」今（2）日在支付寶上線，投資門檻只要人民幣...

陸新增新冠肺炎確診病例35例 新增無症狀感染者55例

大陸國家衛健委今（2）日公布的最新數據顯示，1日0-24時，31個省區市報告新增新冠肺炎確診病例35例，均為境外輸入病例...

新冠肺炎大流行 陸官員：大陸還沒接近尾聲

大陸國家疾控中心首席流行病學家曾光今（2）日表示，新冠肺炎成為大流行是事實。「中國還沒接近尾聲，只是進入了新的階段，在全...

中國上市公司協會會長訪工業富聯感言：郭董眼光獨特

中國上市公司協會會長宋志平參訪富士康旗下工業富聯後撰文指出，熄燈工廠、智慧製造以及技術型CEO，是富士康給大陸製造的三大...

香港米其林餐廳不敵疫情 利苑11店停業半月

香港米其林餐廳不敵疫情，利苑酒家集團昨天宣布，即日起暫停營業半個月。

匯控取消派息 香港小股東損失慘重

在英國監管部門要求下，匯豐控股、渣打銀行、巴克萊等多家英國銀行決定取消派息。港人視滙控為「退休保障」，這下退休生活備添變數

北京清華公衛學院成立 陳馮富珍任首任院長

據北京日報客戶端4月2日報導，4月2日上午，北京清華大學萬科公共衛生與健康學院成立，世界衛生組織前總幹事陳馮富珍出任首任...

人民幣中間價重貶224基點 業界：美元指數上升空間有限

中國外匯交易中心公布，人民幣兌美元中間價今（2）日重貶224個基點，報7.0995。

傳美國對大陸高科技出口 將進一步收緊

路透引述消息人士透露，美國政府正打算收緊規則，以防止大陸透過民用商業等途徑獲取美國先進技術、然後轉為軍用。

高盛獲准成為外資控股券商

北京市地方金融監督管理局3月31日披露，繼瑞銀證券之後，美國金融公司高盛將成為北京第二家增持合資證券公司股權以實現控股的外資金融機構。

熱門新聞

台灣捐歐美口罩 中共外交部：別搞政治

留美學生指中國人「賤骨頭」與網友對罵 引發官方關注

台灣對外捐贈口罩 中國有意見

國台辦旗下網站發文：2024之前兩岸會不會攤牌？

港媒提及台灣加入WHO 遭港府官員指責違反一國兩制

大陸貿商重傷 衝擊全球鏈

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。