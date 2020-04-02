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螞蟻金服聯手先鋒領航 大陸首家合資基金投顧上線了

聯合報 / 記者李仲維/即時報導
與傳統賣方代理的基金銷售模式相比，基金投顧採用買方代理的模式。新華社資料照片
與傳統賣方代理的基金銷售模式相比，基金投顧採用買方代理的模式。新華社資料照片

螞蟻金服和全球最大公募基金公司先鋒領航集團獨家合作的基金投資顧問服務「幫你投」今（2）日在支付寶上線，投資門檻只要人民幣800元（約新台幣3,400元），這也意味首家合資基金投顧正式開張。

與傳統賣方代理的基金銷售模式相比，基金投顧採用買方代理的模式，強調為客戶提供量身定制的理財規劃和全天候的資產配置服務。界面新聞引述業界人士表示，基金投顧是當前理財領域最受關注的新模式，將改變長久以來以銷售代理機構為主導的基金行銷方式。

2019年6月，螞蟻金服與先鋒領航集團合資成立先鋒領航投顧，二者分別持股51%和49%，註冊資本人民幣2,000萬元。

與國外投顧服務的高門檻相比，「幫你投」將投資門檻降到人民幣800元，普通人均可參與。

先鋒領航投顧CEO張宇表示，除了結合智慧模型做及時的調倉等操作之外，「幫你投」還會不斷提供市場資訊、投資人教育等內容，陪伴使用者做長期投資。此外，在風險提示上，「幫你投」也不避諱把從正到負的收益區間告知用戶。

業界人士分析，傳統的基金銷售機構，收入來自於基金公司的佣金，賣得多賺得多，用戶頻繁買賣對基金銷售機構不是壞事。而基金投顧嘗試改變這種體制，不再收銷售費用，而是按照幫使用者的資產規模收取顧問費用，用戶真正能賺到錢、有好的體驗，才能保持和做大資產管理規模。

業界認為，這次支付寶強大的流量加上先鋒領航集團在基金投資顧問方面深厚的經驗，兩者聯合出手或將所向披靡，大大攪動基金投顧江湖。

不過，也有機構人士認為，基金投顧業務在大陸剛剛起步，投資人從買股票轉向買基金，再轉向依靠投資顧問買基金，還需要時間。此外，先鋒領航集團在海外營運投顧業務的經驗移植到中國大陸，適應性也需要打一個問號。外資機構對大陸市場的理解能不能戰勝內資機構，這一點還需要市場檢驗。

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