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陸新增新冠肺炎確診病例35例 新增無症狀感染者55例
大陸國家衛健委今（2）日公布的最新數據顯示，1日0-24時，31個省區市報告新增新冠肺炎確診病例35例，均為境外輸入病例；新增無症狀感染者55例。
新增死亡病例6例（湖北6例）；新增疑似病例20例，均為境外輸入病例。
截至4月1日24時，大陸31個省區市確診病例為1863例（含重症病例429例），現有疑似病例153例。累計確診病例8萬1589例，累計治癒出院病例7萬6408例，累計死亡病例3318例。
其中，湖北新增確診病例0例（武漢0例）。
31個省區市新增無症狀感染者55例，其中境外輸入無症狀感染者17例；當日轉為確診病例9例（境外輸入轉為確診9例）；當日解除醫學觀察338例（境外輸入解除醫學觀察12例）。尚在醫學觀察無症狀感染者1075例（境外輸入226例）。
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