新冠肺炎大流行 陸官員：大陸還沒接近尾聲

大陸國家疾控中心首席流行病學家曾光今（2）日表示，新冠肺炎成為大流行是事實。「中國還沒接近尾聲，只是進入了新的階段，在全球疫情肆虐的情況下，中國進入不了尾聲。」

陸媒健康時報報導，曾光表示，新冠肺炎下一步可能在發展中國家形成高峰，更需要聯合國、世界衛生組織，及其它國家的幫助。

世界衛生組織1日表示，過去五周，確診病例接近爆發性增長，幾乎所有國家和地區都報告確診病例。在未來幾天內，確診病例將超過100萬，死亡病例將超過5萬。新冠肺炎成人類面臨的第一個冠狀病毒大流行。

曾光說，冠狀病毒雖然有很多，但是引起世界關注的就只有三個，第一次是2003年的SARS，那時候還不是全球大流行，在其他國家基本沒有傳開，主要集中於華人。第二次MERS，就更局限了，主要集中於中東少數國家，病死率高，但是傳播率弱，患病人數較少。第三次就是新冠肺炎，如今已在全世界200多個國家傳開，感染人數遠遠超過SARS，最終可能比SARS多一百倍都不止。

曾光表示，新冠肺炎是對人類巨大的挑戰，需要全球團結起來共同應對，這已經不是一個國家的任務了，任何一個國家的防控漏洞都會影響全球疫情。大陸在力所能及的情況下，援助一些困難國家。

曾光提醒，第一階段防治成功，只是階段性勝利，現在是處於外防輸入，內防反彈的階段。大陸還要跟其他國家站在一起共同戰鬥，保護自己，幫助別人。保持早期發現早期控制的能力，預防下次大流行。