中國上市公司協會會長訪工業富聯感言：郭董眼光獨特

中國上市公司協會會長宋志平參訪富士康旗下工業富聯後撰文指出，熄燈工廠、智慧製造以及技術型CEO，是富士康給大陸製造的三大啟示，疫情過後，這些趨勢發展將大大加速。

這篇發表在中國企業家雜誌的文章指出，工業富聯深圳工廠的熄燈工廠全部是在熄燈的黑暗之中智慧化運作，各種錫焊和組件安裝都是機器手在操作，工業富聯董事長李軍旗告訴宋志平，過去這條生產線要用318名操作工，而現在只需要38名巡視工，現在富士康在大陸共有8座熄燈工廠，馬上還要再建10座熄燈工廠。

宋志平指出，對於智慧化工藝設計和設備的來源，李軍旗告訴他，這些設備除了少量是從德國和日本引進之外，大多數是工業富聯自己開發的，因為很難靠別人做這些定製化的設備。

宋志平稱，熄燈工廠引發他濃厚的興趣，因為智慧化工廠可以解決因人工成本提升，迫使工廠遷來遷去的問題。李軍旗還告訴他，下一步考慮到全球化，還是要「走出去」在海外建廠，但那主要是從市場角度考慮，而不再從人工成本考慮。

宋志平表示，李軍旗告訴他們，每款智能手機都是藝術家先設計出模型，然後交由工業富聯做，而且限定發售時間。正是由於工業富聯從來沒有耽誤過智慧手機的新款發布，總能把手機的各種造型加工做出來，所以成為諸多全球知名智慧手機廠商的依靠。

宋志平稱，郭台銘為什麼選擇李軍旗這個高技術人才出任工業富聯董事長，引起了他極大的興趣。

宋志平認為，新經濟的企業可分為兩種，一種是技術應用型企業，如淘寶、百度、拼多多等等，這些企業不一定需要技術型的CEO；另一種屬於技術開發型的企業，如華為、聯想、工業富聯等，這些企業應由技術專業人員出任CEO，因為只有對高科技發展趨勢有深刻的理解，才能做出對企業發展方向和戰略的清晰判斷。所以，郭台銘的眼光和選擇是十分獨特的。

他指出，在高科技時代，一般的科技水平無法對技術的發展做出判斷，只有對技術有相當的理解和一定的水平才能做出正確判斷，這無疑將顛覆現有企業領導層的結構，同時，也迫使更多的人進行終身學習。所以，未來企業中，李軍旗式的CEO會越來越多，這將會成為一種趨勢。