北京清華公衛學院成立 陳馮富珍任首任院長

據北京日報客戶端4月2日報導，4月2日上午，北京清華大學萬科公共衛生與健康學院成立，世界衛生組織前總幹事陳馮富珍出任首任院長。該學院計劃第一步設立預防醫學、大健康、健康大數據、公共健康政策與管理四個學科方向，以高層次研究生培養為主，兼顧學術型與專業型人才的培養。

報導指，2020年，新冠肺炎疫情暴發並在全球大流行，暴露出全球應對公共衛生挑戰的諸多不足，傳統公共衛生學科、公共衛生人才培養亟須直面挑戰，轉型升級。

報導說，新創立的清華大學萬科公共衛生與健康學院，在未來5至10年內，將努力建設成為獨具特色的高層次公共衛生人才培養基地，成為全球疫情監控和先進疫苗研製的重要支撐，成為大陸重大公共衛生政策制定最有影響力的智庫；同時和世界衛生組織（WHO）等組織緊密合作。

報導又說，世界衛生組織前總幹事陳馮富珍出任首任院長，陳馮富珍是大陸現任第十三屆全國政協常委，國務院深化醫藥衛生體制改革領導小組首席顧問。2007年，陳馮富珍正式就任世界衛生組織總幹事，是第一位擔任世界衛生組織總幹事的大陸人。