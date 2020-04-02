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香港米其林餐廳不敵疫情 利苑11店停業半月
香港米其林餐廳不敵疫情，利苑酒家集團昨天宣布，即日起暫停營業半個月。
香港01報導，利苑酒家集團現時在全港共有11間分店，分布於中環、灣仔、銅鑼灣、北角、尖沙咀﹑九龍灣﹑旺角﹑觀塘及元朗，當中觀塘及旺角利苑曾入選米其林2019香港 / 澳門指南1星級食肆。
報導指出，利苑酒家由有「南天王」之稱的南粵國民黨軍政元老陳濟棠的幼子陳樹傑先生於1973年創辦，是省港澳著名食肆之一，現有14間分店，業務橫跨香港、新加坡、廣州及澳門等地，員工多達2200人。
集團於1987年首次進軍國外市場，在新加坡路華酒店開辦第一間新加坡利苑酒家。利苑酒家素享「名人飯堂」之美譽，一向以燉湯、海鮮、鮑參翅肚、精美特色小菜及點心馳名。
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